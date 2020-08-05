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«Деньги увидела тёща»: ярославец забыл, что выиграл в «Столото» загородный дом

Мужчина рассказал, что решил сделать с выигрышем

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Дмитрий Розов считает себя везунчиком

Дмитрий Розов считает себя везунчиком

Ярославец забыл о выигранном в «Столото» загородном доме

Житель Ярославля Дмитрий Розов выиграл в лотерею «Столото» загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей, но забыл об этом. Точнее, забыл о купленном билете.

Напоминание пришло на телефон. В этот момент Дмитрий ремонтировал балкон у тёщи. Она-то и увидела мигнувшую эсэмэску.

— Я тут же отложил инструменты в сторону и взял в руки телефон. Не ожидал такого поворота событий. Был приятно удивлен! — говорит мужчина.

Себя Дмитрий считает везунчиком.

— В детстве он часто находил деньги на улице, — говорит.

Дом Дмитрий брать не стал. Взяли выигрыш деньгами — потратит его на покупку нового автомобиля.


Дмитрий — пенсионер МВД. В свободное время ездит на рыбалку, гордится пойманной семикилограммовой щукой. Фото публикуется с разрешения победителя, — уточнили в пресс-службе «Столото».

А вы выигрывали в лотерею?

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