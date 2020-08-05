«Деньги увидела тёща»: ярославец забыл, что выиграл в «Столото» загородный дом

Ярославец забыл о выигранном в «Столото» загородном доме
Житель Ярославля Дмитрий Розов выиграл в лотерею «Столото» загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей, но забыл об этом. Точнее, забыл о купленном билете.
Напоминание пришло на телефон. В этот момент Дмитрий ремонтировал балкон у тёщи. Она-то и увидела мигнувшую эсэмэску.
— Я тут же отложил инструменты в сторону и взял в руки телефон. Не ожидал такого поворота событий. Был приятно удивлен! — говорит мужчина.
Себя Дмитрий считает везунчиком.
— В детстве он часто находил деньги на улице, — говорит.
Дом Дмитрий брать не стал. Взяли выигрыш деньгами — потратит его на покупку нового автомобиля.
Дмитрий — пенсионер МВД. В свободное время ездит на рыбалку, гордится пойманной семикилограммовой щукой. Фото публикуется с разрешения победителя, — уточнили в пресс-службе «Столото».