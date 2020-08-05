«Деньги увидела тёща»: ярославец забыл, что выиграл в «Столото» загородный дом

Житель Ярославля Дмитрий Розов выиграл в лотерею «Столото» загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей, но забыл об этом. Точнее, забыл о купленном билете.

Напоминание пришло на телефон. В этот момент Дмитрий ремонтировал балкон у тёщи. Она-то и увидела мигнувшую эсэмэску.

— Я тут же отложил инструменты в сторону и взял в руки телефон. Не ожидал такого поворота событий. Был приятно удивлен! — говорит мужчина.

Себя Дмитрий считает везунчиком.

— В детстве он часто находил деньги на улице, — говорит.