РПЦ отдала Леонтьевское кладбище обратно во владения Ярославля

Леонтьевское кладбище, считающееся элитным из-за своего расположения в центре Ярославля, снова отдали во владение городу. Такое решение приняла Русская православная церковь, до недавнего времени распоряжавшаяся территорией кладбища.

Несмотря на всю элитность, здесь давно уже нет новых захоронений, разрешены лишь подзахоронения гробом или урной на территориях семейных участков.

— Сегодня мы приняли все документы, и с этого дня здесь работает наш смотритель, который будет принимать заявки от родственников усопших, — рассказал директор МКУ «Служба городских кладбищ города Ярославля» Александр Романенко.

