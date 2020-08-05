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РПЦ отдала Леонтьевское кладбище обратно во владения Ярославля

Как там будут захоранивать людей

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Леонтьевское кладбище — одно из самых красивых в городе&nbsp;

Леонтьевское кладбище — одно из самых красивых в городе 

Леонтьевское кладбище, считающееся элитным из-за своего расположения в центре Ярославля, снова отдали во владение городу. Такое решение приняла Русская православная церковь, до недавнего времени распоряжавшаяся территорией кладбища.

Несмотря на всю элитность, здесь давно уже нет новых захоронений, разрешены лишь подзахоронения гробом или урной на территориях семейных участков.

— Сегодня мы приняли все документы, и с этого дня здесь работает наш смотритель, который будет принимать заявки от родственников усопших, — рассказал директор МКУ «Служба городских кладбищ города Ярославля» Александр Романенко.

В 2019 году вокруг кладбища гремели скандалы из-за слухов о том, что за деньги на нём разрешают хоронить людей. Затем в начале 2020 года церковь решила отказаться от части кладбища из-за нехватки денег на то, чтобы содержать его по нормам.

На Леонтьевском кладбище находятся могилы и мемориальная стена хоккейной команды «Локомотив», которая разбилась 7 сентября 2011 года при вылете на игру в Минск.

Кладбище появилось в конце XVIII века и работало до 1960-х годов. Вновь уже заросшее кладбище открыли в 1990-х. Изначально здесь хоронили абсолютно всех. За его территорией, ближе к железной дороге, хоронили больных холерой. Там было так называемое Холерное кладбище.

Всего в границах Ярославля находится 11 кладбищ. Но в городе уже несколько лет назревает проблема нехватки мест. Полностью закрыты Донское и Тверицы. На Осташинском кладбище закрыт один сектор и срочно строится новый участок.

Для получения разрешения на захоронение в городе необходимо обращаться в «Службу городских кладбищ города Ярославля», которая находится на улице Магистральной, 1.

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