Ограбление магазина и умерший от COVID-19: что произошло за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:
- губернатор Ярославской области выпустил обращение к жителям региона, в котором объяснил ситуацию с масочным режимом;
- молодой парень из Переславль-Залесского попал на «Дом-2» — Павел рассказал, сложно ли было пройти кастинг;
- в Ярославле планируют глобальное обновление уличного освещения. Дорого. Но обещают, что это окупится в будущем;
- власти Ярославля признали, что борщевик захватывает новые территории, бороться с ним простыми покосами становится сложно — хотят попробовать кое-что другое;
- смерть от COVID-19 и новый прирост заболевших зафиксирован в Ярославской области — публикуем обновленные оперативные данные;
- пилот Светлана Капанина из Рыбинска показала высший пилотаж в небе над городом, а момент своих трюков записала на видео изнутри кабины;
- в Ярославле вода забила прямо из-под земли и затопила весь двор — коммунальщикам пришлось отключить воду в детском саду;
- в Департаменте образования Ярославской области рассказали, как будут организованы занятия в школах и к чему готовиться родителям в случае второй волны заболеваний COVID-19;
- появилось видео вооружённого ограбления магазина в центре Ярославля. 34-летний мужчина объяснил, что его толкнуло на преступление;
- в Ярославле подорвали старую котельную — как всё происходило на месте, рассказываем в нашем материале;
- в интернете появились шокирующие кадры, на которых видно, как маленький ребёнок сидит на краю подоконника ярославской многоэтажки. И никто его не страховал. Подробности громкой истории;
- в центре Ярославля земля под новым торгово-развлекательным центром «Волков-плаза» площадью почти в 40 соток, вероятнее всего, перейдёт в частные руки.