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Ограбление магазина и умерший от COVID-19: что произошло за сутки в Ярославской области. Коротко

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Грабителя магазина полицейским удалось задержать, а вот медикам&nbsp;спасти больного коронавирусом не удалось

Грабителя магазина полицейским удалось задержать, а вот медикам спасти больного коронавирусом не удалось

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:

  • в интернете появились шокирующие кадры, на которых видно, как маленький ребёнок сидит на краю подоконника ярославской многоэтажки. И никто его не страховал. Подробности громкой истории;

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