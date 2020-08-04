Построенные недавно в Ярославле детские сады оказались с недочётами

Два новых детских сада, которые недавно построили в Ярославле, оказались с «косяками». Их сдали в конце прошлого года, и они уже начали работать. И только сейчас, когда на объектах побывала специальная комиссия, заметили недочёты.



— Комиссия выявила и зафиксировала эксплуатационные ошибки, — сообщил заместитель председателя муниципалитета Ярославля Сергей Калинин. — Первоочередными задачами является приведение в порядок электрохозяйства, забора в детском саду № 117, а также — калитки в детском саду № 111.

