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Построенные недавно в Ярославле детские сады оказались с недочётами

Стало известно, с какими «косяками» подрядчики сдали объекты для эксплуатации

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Теперь «косяки» придётся исправлять

Теперь «косяки» придётся исправлять

Построенные недавно в Ярославле детские сады оказались с недочётами

Два новых детских сада, которые недавно построили в Ярославле, оказались с «косяками». Их сдали в конце прошлого года, и они уже начали работать. И только сейчас, когда на объектах побывала специальная комиссия, заметили недочёты.

— Комиссия выявила и зафиксировала эксплуатационные ошибки, — сообщил заместитель председателя муниципалитета Ярославля Сергей Калинин. — Первоочередными задачами является приведение в порядок электрохозяйства, забора в детском саду № 117, а также — калитки в детском саду № 111.

В мэрии сказали, что устранять недочёты будет подрядчик по гарантийным обязательствам.

Ещё один детский сад сегодня остался без воды. Это произошло из-за аварии на сетях водоканала.

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