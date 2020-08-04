В Ярославле подорвут старую котельную. Жителей попросили не паниковать

Сегодня, 4 августа, в Ярославле прогремит запланированный взрыв. Он произойдёт в 16:00 на территории высшего военного училища противовоздушной обороны на Московском проспекте. Власти заранее предупредили жителей, для которых внезапный грохот может стать пугающей неожиданностью.

— Планируется проведение работ по обрушению трубы списанной котельной, находящейся в аварийном состоянии. Будет произведен плановый подрыв трубы. Просим вас быть бдительными и сохранять спокойствие, — сообщили в мэрии Ярославля.