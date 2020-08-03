У депутата в Ярославской области обнаружили незадекларированный домик у моря

У депутата Рыбинского муниципального совета обнаружили недвижимость, которую он не отразил в декларации. Речь идёт о председателе Константине Долгове и его даче в посёлке Свингино на берегу Рыбинского моря (так называют водохранилище). Место очень красивое.
В деревне у депутата есть земельный участок в 1500 квадратных метров (сам участок в декларации за прошлый год числится), а на участке — двухэтажный современный дом с балконом и верандой. Этого дома в справке о расходах, доходах и имуществе нет. Кадастровая стоимость самого участка —
Местные активисты тут же отправили обращение в управление по противодействию коррупции в Ярославской области и в прокуратуру. Сам депутат наличие дома не скрывает, объясняя, почему не вписал его в декларацию.
— Согласно постановлению президента № 460 о форме справки о доходах и расходах, имуществе и обязательствах, я ничего не нарушил. Дом не зарегистрирован, до сих пор идут строительные работы на прилегающей территории. То есть он не введён в эксплуатацию и не может быть отражён в декларации. Это объяснение я дал и прокуратуре, — прокомментировал 76.RU Константин Долгов. — Если задекларировать имущество, которое ещё официально не числится, можно попасть на нарушение. О моём строительстве, начавшемся ещё 8 лет назад, знают все мои оппоненты.
В управлении по противодействию коррупции быстро отреагировали на обращение местных жителей и выдали ответ:
— Обязательность отражения недвижимости в декларации связана с наличием оформленного права собственности, фактическим пользованием либо наличием регистрации. Согласно пояснениям Долгова, домом он пользуется с февраля 2020 года. Дом является объектом незавершённого строительства, право собственности на который не оформлено. Управлением не усматривается оснований для осуществления проверки достоверности и полноты сведений, указанных в декларации.
В декларации Константина Долгова за прошлый год также указаны земельный участок в 1881 квадратный метр, жилой дом в 253 квадратных метра и квартира в 57 квадратных метров в пользовании. За прошлый год Константин Долгов указал доход в 4,643 миллиона рублей, из которых 3,690 миллиона рублей — от продажи квартиры, остальное — депутатская зарплата. Его супруга имеет в пользовании квартиру в 45 квадратных метров, которую делит вместе с дочерью.