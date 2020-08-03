У депутата в Ярославской области обнаружили незадекларированный домик у моря

Местные активисты тут же отправили обращение в управление по противодействию коррупции в Ярославской области и в прокуратуру. Сам депутат наличие дома не скрывает, объясняя, почему не вписал его в декларацию.

— Согласно постановлению президента № 460 о форме справки о доходах и расходах, имуществе и обязательствах, я ничего не нарушил. Дом не зарегистрирован, до сих пор идут строительные работы на прилегающей территории. То есть он не введён в эксплуатацию и не может быть отражён в декларации. Это объяснение я дал и прокуратуре, — прокомментировал 76.RU Константин Долгов. — Если задекларировать имущество, которое ещё официально не числится, можно попасть на нарушение. О моём строительстве, начавшемся ещё 8 лет назад, знают все мои оппоненты.

В управлении по противодействию коррупции быстро отреагировали на обращение местных жителей и выдали ответ:

— Обязательность отражения недвижимости в декларации связана с наличием оформленного права собственности, фактическим пользованием либо наличием регистрации. Согласно пояснениям Долгова, домом он пользуется с февраля 2020 года. Дом является объектом незавершённого строительства, право собственности на который не оформлено. Управлением не усматривается оснований для осуществления проверки достоверности и полноты сведений, указанных в декларации.