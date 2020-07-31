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Смерть от COVID и Курбан-байрам на удалёнке: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Все главные новости, актуальные к утру 31 июля

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Коронавирус не отступает

Коронавирус не отступает

Доброе утро, друзья! Сделали для вас утреннюю подборку самых важных новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко:

  • региональный оперштаб Ярославской области по коронавирусу сообщил о новом пациенте, скончавшемся от COVID-19. Им оказался 39-летний мужчина. Таким образом, в регионе с начала эпидемии количество летальных исходов увеличилось до 28;
  • настоящими героями можно назвать троих ребят из Ярославской области: 17-летнего Димитрия Чиковани, 15-летнего Никиту Смирнова и 16-летнего Никиту Фадеева. Парни спасли жизнь 12-летней девочки, которую затягивало в водоворот;

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COVID-19Ярославльновостикоронавирус
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