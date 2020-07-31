Смерть от COVID и Курбан-байрам на удалёнке: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Сделали для вас утреннюю подборку самых важных новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко:
- региональный оперштаб Ярославской области по коронавирусу сообщил о новом пациенте, скончавшемся от COVID-19. Им оказался 39-летний мужчина. Таким образом, в регионе с начала эпидемии количество летальных исходов увеличилось до 28;
- в Ярославской области скончалась врач, у которой проявились симптомы коронавируса. 65-летняя Ирина Оревинина работала заведующей Дмитриевским фельдшерско-акушерским пунктом в Даниловском районе;
- из-за коронавируса в Ярославле мусульмане будут праздновать Курбан-байрам на удалёнке. Действующие в регионе ограничительные меры не дали провести праздник по всем обычаям;
- в Ярославле нашли мужчину, который в марте 2020 года избил пенсионера под камерами в продуктовом магазине. Спустя неделю из-за полученных травм 81-летний мужчина умер. Напавшего на него покупателя искали несколько месяцев;
- полицейские поймали преступника, который перерезал горло 60-летнему мужчине возле ЦНТИ. Им оказался 38-летний ярославец, который выпивал в том месте вместе с пострадавшим;
- в Ярославле пропал 16-летний подросток. Кирилл Малахов вышел из дома и больше не вернулся;
- настоящими героями можно назвать троих ребят из Ярославской области: 17-летнего Димитрия Чиковани, 15-летнего Никиту Смирнова и 16-летнего Никиту Фадеева. Парни спасли жизнь 12-летней девочки, которую затягивало в водоворот;
- в Ярославской области чиновники оскорбили православных крышкой люка. На неё литейщики нанесли девять достопримечательностей города, в том числе Спасо-Преображенский собор.