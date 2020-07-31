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«Хочешь, поцелую в щёчку?»: как выглядит заброшенный стадион в Ярославле

Многие годы спортивное сооружение зарастает травой и наскальной живописью

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Трибуны стадиона сейчас выглядят так

Трибуны стадиона сейчас выглядят так

Стадион в Петропавловском парке в Ярославле многие годы зарастает травой. Жизнь на стадионе есть, но жизнь тайная, внутренняя, подтрибунная. Под лестницами все стены исписаны граффити.

На днях к стадиону приехал мэр Ярославля.

— Сотрудники комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля несколько лет проводили очень важную и кропотливую юридическую работу по оформлению права муниципальной собственности на находящиеся здесь объекты недвижимости — футбольное поле, беговые дорожки и трибуны, образующие стадион, площадь которого превышает 27 тысяч квадратных метров, а также на земельный участок под стадионом. Сейчас ждём окончательной регистрации права на участок и тогда сможем приступить к реконструкции стадиона. Заверяю, что его спортивное назначение будет сохранено, — пообещал Владимир Волков.

Когда это произойдёт, непонятно. А мы пока заглянули под трибуны стадиона. Судя по настенным росписям, там пока царят мрак и романтика.

Фоторепортаж Саши Савельевой.

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Петропавловский паркстадион
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