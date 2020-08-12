«Мама, у меня всё хорошо». Как живут ярославские сатанисты-людоеды, расчленившие четырёх подростков

Ритуальное убийство четырёх подростков в 2008 году потрясло не только область, но и всю Россию. После убийства останки подростков пролежали в земле полтора месяца, расчлененные тела нашли только 12 августа 2008.
Мы узнали новые подробности жестокого убийства и обнаружили то, что было скрыто на протяжении многих лет. Некоторые детали страшного преступления повергают в шок, а история ярославских сатанистов в очередной раз подтвердила статус дела десятилетия.
Как всё было и как теперь живут фигуранты громкого дела — в нашем материале.
Зарождение секты и первые убийства
Секта сатанистов образовалась в Ярославле в 2006 году. Ее основателем был 15-летний Константин Клык Баранов, позже к объединению присоединились еще два подростка — Николай Граф Оголобяк и Алексей Мёртвый Чистяков. В течение года в секту вступили Антон Доктор Гот Маковкин, Сергей Дистрис Карпенко и Александр Гитлер Воронов.
В таком составе члены секты несколько лет проводили кровавые ритуалы. Для жертвоприношений использовали убитых собак и кошек. Новых членов секты посвящали кровью животных. Компания нашла себе укромное место, где проходили встречи и ритуалы. На пустыре за 5-м Торфяным переулком, между частным сектором и полузабытым кладбищем в Красноперекопском районе Ярославля сатанисты установили перевернутый крест. К нему привязывали трупы животных, а рядом жгли костёр.
Убили человека, чтобы впечатлить девушку
В 2008 году секта разрослась. Основатель Константин Клык Баранов влюбился в молодую Ксению Ковалёву. У будущих убийц завязалась любовь по переписке. Позднее следствие использует эти сообщения в качестве улики.
— Баранов и Ковалёва были явно влюблены друг в друга. Следствие предполагало, что Баранов рискнул пойти на убийство людей ради девушки. В переписке, кстати, не было никакой жестокости или призывов. СМС содержали ласковые прозвища и признания в любви. «Я плачу, скучаю по тебе», «Зайка, моя любимая», «Люблю тебя», — вспомнила часть переписки гособвинитель по делу Елена Смирнова.
Именно Ковалёву первой посвятили в сатанисты человеческой кровью. Во время обряда девушка выбрала себе кличку Кара. Первыми жертвами, чьей кровью умывалась Ковалёва, стали молодые Оля Пухова и Аня Горохова.
Зажарили сердца
Девочки познакомились с Алексеем Мёртвым Чистяковым в училище, молодые люди учились в параллельных группах. Позже Оля и Аня познакомились с Андреем Доктором Готом Маковкиным, в которого влюбилась Аня. Позже на допросе Маковкин расскажет, что за пару недель до убийства они с девушкой даже целовались.
Вечером 28 июня 2008 года члены секты собрались в квартире Николая Графа Оголобяка. В тот вечер в гости к сатанистам пришли Оля и Аня. Девушки причисляли себя к субкультуре готов, но к жестокости и сатанизму не имели никакого отношения.
Компания выпивала, а когда жертвы стали достаточно пьяны, их отвели на ритуальную поляну. Сатанисты выстроились определенным образом — пентаграммой, а в центре нее разожгли костёр. По условному сигналу набросились на жертв и закололи кинжалами. После этого Антон Доктор Гот Маковкин своим мачете обезглавил тела, убийцы начали фотографироваться с отрубленными головами на телефон. Позже трупы расчленили, а некоторые части тел и органы отсекли. Согласно материалом дела, сектанты отрезали грудь, вынули сердце и язык, зажарили их и съели.
Ксению Кару Ковалёву умыли кровью жертв, а расчлененные тела девушек закопали в нескольких ямах поблизости от ритуальной поляны. После этого сатанисты вернулись в квартиру к Графу Оголобяку.
666 ударов ножом
До второго и третьего убийства оставались одни сутки. На следующий день, 29 июня, из Рыбинска в Ярославль приехал Андрей Дарк Соловьёв, парень так же, как и Кара, был потенциальным членом секты. Поэтому в этот раз сатанисты собрались посвятить в клан его. Для нового ритуала выбрали Андрея Сорокина и Варю Кузьмину — так же, как предыдущие жертвы, эти молодые люди были знакомы с убийцами.
— Сорокин давно был знаком с сатанистами. Он так же, как Оля Пухова и Аня Горохова, причислял себя к готам. Известно, что его даже приглашали вступить в секту, но он отказался, — рассказывает гособвинитель Елена Смирнова.
Из всех жертв секты только Варя попала на ритуальную поляну случайно. Они с Андреем только начали встречаться, поэтому девушка пришла с ним в квартиру Графа Оголобяка, а позже и на пустырь за 5-м Торфяным переулком. Убийство должно было повториться по сценарию предыдущей ночи, но в какой-то момент Варе стало некомфортно в компании сатанистов и она захотела уйти.
— Когда Варя попыталась уйти, Ковалёва отвлекла ее, специально заболтала и переубедила уходить, — рассказывает Елена Смирнова.
Девушка успокоилась. И тут сатанисты набросились на неё и Андрея с ножами. Андрей попытался дать сектантам отпор, но превосходство было на их стороне. Убитых подростков обезглавили и начали расчленять.
— По показанием свидетелей, когда убивали Сорокина, Граф Оголобяк вслух считал удары. Считал до тех пор, пока не нанёс 666. Самым неутомимым из сектантов был Доктор Гот Маковкин. Даже когда все уставали, он продолжал расчленять трупы, — вспоминает Смирнова.
Позже следователи выяснят, что каждому из сектантов была отведена специальная роль.
Чистяков был «адский секретарь». Он делал записи, вел книгу мертвых, сделанную из кожи убитых подростков.
Оголобяк — «воин». Он первый начинал убийства, перерезая горло своим жертвам.
Маковкин был организатором. Он продумывал каждую деталь, рисовал схемы убийств, приказывал выстраиваться всем на пустыре в форме пентаграммы.
Останки Андрея и Вари сектанты также закопали в ямы, одежду ребят сожгли на ритуальном костре.
Убитых хватились не сразу
Убитых начали искать не сразу. Их родители до последнего были убеждены, что подростки уехали на рок-фестиваль «Нашествие». Как только фестиваль прошел, а дети не вернулись, стало понятно — творится что-то неладное. В первых числах июля родственники пропавших написали заявления в милицию.
Оперативники практически сразу вышли на след главных подозреваемых: Чистякова, Оголобяка, Баранова, Ковалеву и Маковкина. Сначала все они отрицали даже знакомство друг с другом: удалили из телефонов номера, но продолжали общаться. Чтобы запутать следствие, писали друг другу в сообщениях слова задом наперед.
Допросы шли несколько дней. Первым раскололся Баранов: он показал место, где компания спрятала расчлененные трупы. После этого сдались и все остальные. К тому моменту Маковкин ещё не был задержан. Но друзья сдали и его, описав внешность: парень с длинными черными волосами, весь в пирсинге, на ногтях черный лак. Оперативники поехали по указанному адресу в Рыбинск.
Притворился психом, чтобы избежать наказания
— Нам открыл дверь абсолютно нормальный парень, с нормальной стрижкой, нормально одетый, очень адекватный. Пытался нам помочь, рассказывал то, что якобы ему известно, — рассказывал 76.RU источник в полиции. — Мы сначала думали — ошиблись. Только потом поняли, что это он. Маковкин вообще очень хитрый. Он догадывался, что мы вернемся за ним, поэтому решил вместо тюрьмы посидеть в психушке. Он вышел на улицу, увидел проезжающую скорую и изобразил перед ними приступ шизофрении. Они его забрали. Поставили ему диагноз. Но я до сих пор думаю, что он просто прикидывался.
Оперативникам пришлось ехать за Маковкиным в больницу. Сначала медики не хотели его отдавать, тем более парень вел себя по-настоящему неадекватно. Но на допрос его все-таки забрали.
— Он едет с нами в машине и говорит: «Сзади Сатана стоит. Он вам всем отомстит. Сатана руку мне протягивает». В общем, сначала он очень хорошо играл роль шизофреника. А потом, когда приехал в участок, понял, что это бесполезно, и снова стал нормальным, — рассказывали в полиции.
Работа предстояла нелегкая. Оперативники признаются: чтобы вытащить информацию из подростков, надо было расположить их к себе, чуть ли не друзьями стать.
— Нам пришлось даже изучать сатанизм, читать определенную литературу, чтобы разговаривать с ними на их языке, — говорит наш источник.
На суд — в полуголом виде
Расследование дела длилось несколько лет. Из-за того, что тела подростков были изуродованы и расчленены, следователям пришлось проводить уйму экспертиз. Включая анализы ДНК. Без них было невозможно определить, какая часть тела кому из подростков принадлежит. Из-за долгого следствия родственники убитых не могли получить тела для захоронения.
К началу судебного процесса объем материалов дела превысил 35 томов. Первое заседание в закрытом формате состоялось 24 февраля 2010 года в Ярославском областном суде. Последнее заседание, на котором преступники услышали свой приговор, прошло в Ярославле 26 июля 2010.
В тот день день сатанисты заходили в зал суда с высоко поднятыми головами. Преступники вели себя надменно, на их лицах читалась усмешка, а не раскаяние.
Андрей Доктор Гот Маковкин явился на слушание с голым торсом, макияжем и укладкой. Преступник позировал для журналистов, а в какой-то момент даже выхватил микрофон одного из корреспондентов. Когда судья спросил подсудимых о раскаянии, все, кроме одного, промолчали. Маковкин с ухмылкой произнес: «Нет». Из всех сектантов только Сергей Дистрис Карпенко на протяжении всего приговора стоял, закрывая лицо.
— На заседании потерпевшая сторона была в шоке. Родители погибших находились в стрессе, особенно когда вслух описывались экспертизы останков, когда зачитывалось, где были части тел, что жарили, что ели и как все расчленяли, — рассказывает гособвинитель Елена Смирнова.
«Двое парней набросились на девушек, нанесли им многочисленные удары ножами, отделили головы от туловищ, надругались над телами. С целью сокрытия преступления соучастники раздели тела, отделили верхние и нижние конечности, фрагменты тел закопали, одежду и личные вещи сожгли на костре. На следующую ночь при посвящении в члены клана подростка из Рыбинска были убиты подобным образом несовершеннолетние молодой человек и его подруга», — говорится в материалах судебного процесса.
Должны были получить пожизненное, но...
— Приговором Ярославской областного суда от 26 июля 2010 года совершеннолетний Николай Оголобяк признан виновным в надругательстве над местами захоронений умерших, совершенном группой лиц, убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору, надругательстве над телами умерших, совершенном группой лиц, и надругательстве над телами умерших.
Ему дали 20 лет колонии строгого режима (первые 5 лет в тюрьме).
Основатель секты Константин Баранов признан виновным в организации убийства трех лиц, убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, надругательстве над телами умерших, совершенном группой лиц, и краже.
Ему назначили 10 лет колонии общего режима.
Александру Воронову также назначено 10 лет колонии общего режима, Алексею Соловьёву и Алексею Чистякову — по 9 лет колонии общего режима. Ксения Ковалева приговорена к 8 годам колонии общего режима. Сергей Карпенко, который не принимал непосредственного участия в убийствах, приговорен к 2 годам в колонии-поселении, — сказано в материалах судебного процесса.
— По закону, наказание несовершеннолетнему, независимо от количества совершенных преступлений, от фактических обстоятельств, от бесчеловечности, не может превышать 10 лет, — сказала после суда представитель прокуратуры Ярославской области Татьяна Рачинская.
Маковкина же суд признал невменяемым. Убийцу отправили на принудительное лечение.
Жертв могло быть больше
У сатанистов уже были намечены следующие жертвы. Так, например, среди них была ещё одна девушка. Они уже хотели расправиться с ней, но ей удалось убежать от них, в прямом смысле откупившись кровью. Сектанты разрезали ей руку, чтобы выпить кровь, и отпустили.
Другой жертвой могла стать Марья Масленикова. Она встречалась с Андреем как раз до Вари.
— Андрею была интересна тема сатанизма, но не для того, чтобы этим заниматься, это было обычное подростковое любопытство. Вообще это была только оболочка. На самом-то деле не был он ни сатанистом, ни металлюгой. Мы встречались очень долго. Он дарил мне очень милые подарки, мягкие игрушки, колечки, писал стихи и любовные письма. Мне он не рассказывал ничего об этой компании. Когда мы расстались, то почти не общались. С кем он проводил время, я не интересовалась, — рассказывает бывшая девушка Андрея Марья.
Марья говорит: она до сих пор думает, что её бог отвел от неминуемой смерти.
— Я могла оказаться на месте Вари, если бы мы не расстались. У меня было некое предчувствие… Когда мы еще встречались, он подарил мне гипсовую собачку. Потом попросил ее вернуть, сказал, что нужно, чтоб мы вместе ее разбили. Он говорил, что эта фигурка нас с ним связывает, а он знает, что скоро умрет и не хочет, чтобы я умирала. Последний раз мы виделись с ним за неделю до его гибели. А утром в день смерти он написал мне сообщение с пожеланием доброго утра.
Спустя несколько дней Марья узнала о чудовищном убийстве бывшего парня.
Почти все вышли на свободу
Спустя 10 лет после оглашения приговора, почти все участники кровавого убийства вышли на свободу и спокойно ходят по улицам. За решеткой остается лишь Граф Оголобяк.
Раньше всех из тюрьмы вышла Ксения Кара Ковалёва. Еще во время судебного разбирательства адвокат девушки начал говорить, что у нее тяжелое онкозаболевание.
— Еще во время разбирательства тема заболевания муссировалась ее адвокатом. Мы удивлялись, как её доставляют на платное обследование из следственного изолятора без разрешения судьи. Сообщения о заболевании, размещенные в СМИ, адвокат Ксении пытался приобщить к делу. Однако подтвержденных сведений о её заболевании не было. Позже в кассационную инстанцию (сейчас — апелляционную инстанцию. — Прим. ред.) был передан документ о болезни, вследствие этого срок Ксении был снижен до шести лет лишения свободы, — рассказывает гособвинитель.
Меньше чем через год, как говорит Елена Смирнова, Фрунзенский районный суд Ярославля полностью освободил Ксению от наказания из-за смертельного недуга — лейкемии. Девушка вышла на свободу.
Алексей Соловьев освободился из ярославской колонии
Алексей Мертвый Чистяков тоже освободился из тюрьмы. Основатель секты Константин Клык Баранов должен был выйти на свободу в июле 2020 года. Александр Гитлер Воронов также вышел из тюрьмы и вернулся к обычной жизни.
Маковкину все же удалось избежать тюрьмы. Он находился лишь в СИЗО во время следствия. Потом его признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу в Костроме, откуда он вышел в 2011 году.
Как сейчас живут сатанисты
Сергей Дистрис Карпенко, получивший самый маленький срок, устроился в антикварную мастерскую. Судя по социальным сетям, у него растет дочка.
Алексей Дарк Соловьев живет с девушкой. Судя по их страничкам во «ВКонтакте», парочка переехала в Петербург.
Алескей Мертвый Чистяков живет в Ярославле. По всей видимости, он поддерживает связь с Соловьевым. При этом оба фигуранта дела от комментариев отказались.
— Дарк говорил, что не виноват, что их очень жестко прессовали во время следствия, — рассказал 76.RU знакомый Соловьева.
О Константине Клыке Баранове известно немного. В УФСИН Ярославской области лишь подтвердили, что он вышел на свободу.
Александр Гитлер Воронов, судя по социальным сетям, счастливо живет с девушкой.
Николай Граф Оголобяк сейчас находится в колонии под Сыктывкаром. Родные навещают его нечасто, он изредка шлет в Ярославль поздравительные открытки.
— Открытку недавно прислал, 7 июня у матери день рождения был. На открытке цветы такие красивые и написано: «Мама, я тебя люблю. У меня все хорошо», — рассказала 76.RU родственница Оголобяка.
Нам удалось выяснить, что из тюрьмы Граф раньше часто звонил своему адвокату.
— Спрашивал, как дела, просто хотел общаться. Последний раз созванивались года два назад, а, может, больше. Последний раз он звонил из Владимира еще. По таким делам, как у него, обычно УДО не дают. Остальным просто повезло, он их буквально на чуть-чуть старше, — сказал адвокат Сергей Федоров.
Ксения Кара Ковалёва после освобождения из тюрьмы затерялась. Некоторые говорили, что она умерла вскоре после выхода на волю. Вот только из социальных сетей девушка не пропала. Страничка Ксении достаточно активна, судя по ней, девушка ведет социальную жизнь, учится в одном из ярославских вузов. Из аккаунта Ксении полностью стерты отголоски совершенного 12 лет назад преступления.
Антон Доктор Гот Маковкин после освобождения из больницы пропал из социальных сетей. Гособвинитель по делу Елена Смирнова до сих пор уверена, что он ввел медицинскую экспертизу в заблуждение и симулировал шизофрению. Тем более еще до вступления в секту подобные прецеденты были.
— Маковкин уклонялся от армии, а когда узнал, что психически нездоровых людей туда не берут, моментально изобразил суицид. На допросах он вел себя спокойно, создавалась впечатление, что он полностью отдает себе отчет в действиях, — вспоминает гособвинитель.
Проклятые
— Мать Маковкина просила прощения за своего... Я даже не знаю, как назвать. Я не могу простить этих людей. Никогда не смогу. Я прокляла их тогда, 12 лет назад. Каждый раз, приходя к дочери, прошу у неё прощения, что я что-то упустила... Я живу памятью о своей дочери, она со мной в моем сердце. Пусть никогда не повторится такое. Родителям желаю жить жизнью своего ребенка, быть в курсе всех его интересов, просто беречь... Я вот не уберегла, — сказала корреспонденту 76.RU мама убитой Ани Гороховой Елена.
Женщина рассказала, что раньше родители убитых подростков общались, но в какой-то момент перестали:
— Каждый живёт своей болью.