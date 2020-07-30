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Новые смерти от COVID-19 и страшный пожар: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

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Публикуем дайджест новостей Ярославской области за прошедшие сутки

Публикуем дайджест новостей Ярославской области за прошедшие сутки

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку самых значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:

  • прокуратура выяснила, что посадочная площадка в Ярославской области, где разбился вертолет костромского бизнесмена, работала с нарушениями;
  • похоже, завершился громкий скандал с закупкой автомобиля бизнес-класса для директора Ростовского кремля. Наталии Каровской запретили покупать такую дорогую машину — публикуем реакцию Ростовского кремля;

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