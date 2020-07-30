Новые смерти от COVID-19 и страшный пожар: что случилось за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Мы сделали подборку самых значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:
- в ДТП на Костромском шоссе под Ярославлем погибла медсестра — момент столкновения её машины с другой иномаркой попал на видео;
- настоящее бедствие произошло в доме на проспекте Ленина в Ярославле — с потолка кухни коммунальной квартиры на втором этаже целый час лил ливень из кипятка;
- на проспекте Фрунзе произошёл пожар. В загоревшейся квартире жил мужчина, который в прошлом году чуть не взорвал весь дом;
- сразу два летальных исхода от коронавируса зарегистрировано в Ярославской области — новые данные о ситуации с COVID-19 в регионе;
- четверо ярославских школьников сдали ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов — раньше такое не удавалось никому;
- прокуратура выяснила, что посадочная площадка в Ярославской области, где разбился вертолет костромского бизнесмена, работала с нарушениями;
- похоже, завершился громкий скандал с закупкой автомобиля бизнес-класса для директора Ростовского кремля. Наталии Каровской запретили покупать такую дорогую машину — публикуем реакцию Ростовского кремля;
- в соцсетях многие писали, что малыш, мама которого выехала под колеса другого авто, погиб — мы узнали, что с ребенком на самом деле;
- МЧС дало новое экстренное предупреждение для Ярославской области — на регион движется непогода;
- в центре Ярославле мужчина прокатил на капоте автомобиля судебного пристава — публикуем видео и подробности этой истории;
- ряды управленцев, пришедших на должности с появлением в Ярославле мэра Владимира Волкова, продолжают редеть — уволился третий специалист кряду.