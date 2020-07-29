Придётся ездить на старой машине: директору Ростовского кремля запретили покупать авто за 2,6 млн

УФАС же усмотрело нарушения в закупке и постановило отменить её. Если этого не произойдёт, на Ростовский кремль наложат штраф — 50 тысяч рублей. Так что Наталия Каровская продолжит ездить на своей прежней служебной Toyota Camry (на ней она ездит 10 лет).

В пресс-службе музея так прокомментировали ситуацию:

— Решение об отмене торгов было принято музеем ещё на прошлой неделе. В настоящее время директор музея продолжает пользоваться служебным автомобилем той же марки, с пробегом более 700 тысяч километров.