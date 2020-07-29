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Тема дняПогибла медсестра: видео смертельного ДТП

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Открытие кинотеатров и ДТП с ребёнком: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на утро 29 июля

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В жуткой аварии под Ярославлем пострадали несколько человек

В жуткой аварии под Ярославлем пострадали несколько человек

Привет, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:

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