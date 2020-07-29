Открытие кинотеатров и ДТП с ребёнком: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Привет, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:
- несмотря на эпидемиологическую ситуацию, связанную с коронавирусом, в Ярославской области собралась целая толпа паломников и провела крестный ход — чиновники объяснили, кто им разрешил;
- под Ярославлем на аварийном участке трассы произошло ещё одно смертельное ДТП — кроме того, пострадал маленький ребенок;
- под дверь родственников парня, который погиб в ДТП с военными грузовиками, подкинули вырванный дорожный знак «Уступи дорогу» — родители погибшего в шоке;
- ярославцев предупредили о перекрытии крупного проспекта — здесь запланирован большой ремонт;
- в Ярославле напали на мужчину и перерезали ему горло — пострадавший пока не может рассказать, как всё было, так как не может разговаривать;
- стало известно о том, сколько новых заболевших коронавирусом выявили за сутки в Ярославской области;
- МЧС по Ярославской области дало экстренное предупреждение — на регион движется ливень с сильным ветром;
- в Ярославле откроют аттракционы и кинотеатры — однако работать они будут в особом режиме.