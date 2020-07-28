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Сбежавший пациент психбольницы и ДТП с ребёнком: что случилось в Ярославской области. Коротко

Публикуем главные новости региона за прошедшие сутки

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Сразу несколько крупных происшествий случилось за сутки

Сразу несколько крупных происшествий случилось за сутки

Привет, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:

  • Ярославскую область с огромной скоростью захватывает борщевик — мы разобрались, почему же так выходит, что опасное растение скоро можно будет обнаружить практически под любым окном;

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