Сбежавший пациент психбольницы и ДТП с ребёнком: что случилось в Ярославской области. Коротко

Привет, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:



почти каждую неделю власти понемногу снимают коронавирусные ограничения, и многие путаются — что уже работает, а что ещё нет — рассказываем, как всё обстоит на сегодняшний день;

Ярославскую область с огромной скоростью захватывает борщевик — мы разобрались, почему же так выходит, что опасное растение скоро можно будет обнаружить практически под любым окном;

утром в Ярославле сбили велосипедиста — от удара у легковушки разбилось лобовое стекло;

оперштаб выдал свежие данные по заболеваемости COVID-19 — в Ярославской области новый всплеск;

ярославские власти сделали новые послабления для больниц региона — смотрим, какие специалисты и медуслуги стали доступны;

в Рыбинске около одного из домов нашли мертвую женщину — подробности жуткой истории;

из Ярославской областной психиатрической больницы сбежал опасный больной — он находился на принудительном лечении по решению суда;

в Ярославле в выходные открыли отремонтированный после пожара Дзержинский рынок;

на выезде из Ярославля фура влетела в легковушку — в результате аварии пострадал маленький ребенок;

в Ярославской области дождём размыло мост, отремонтированный за 50 миллионов рублей — чиновник из Некрасовского района считает, что в этом есть определенный плюс;