«Это их личное дело»: в Тутаеве во время пандемии на крестный ход пришли сотни людей

В Тутаеве 26 июля прошел крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса. Мероприятие традиционно проходит в городе каждый год, обычно на нем собирается около пяти тысяч человек.
Несмотря на мировую пандемию и запрет массовых мероприятий, 2020 год не стал исключением. В Тутаеве собралась целая толпа паломников. Видео с мероприятия опубликовал на своей страничке в Facebook Андрей Алексеев. Автор поста рассказал, что участников хода было около тысячи.
— Старики, малые дети, все группы риска. Ни одного человека в маске. Нашему оператору, который был в маске, крикнули из толпы: «А ты чего? Атеист, что ли?», — рассказал 76.RU Андрей Алексеев.
Видео: Андрей Алексеев / Facebook.com
Мы обратились в администрацию Тутаевского района, чтобы узнать, согласовано ли было массовое мероприятие.
— Разрешение администрация не давала, но это личное дело людей. Епархия выдавала людям рекомендации о соблюдении дистанции и ношении масок. На мероприятие пришли не более 100 человек. Многие смотрели за крестным ходом в интернете, была организована онлайн-трансляция, — объяснили нам в пресс-службе тутаевской администрации.
На вопрос о возможной административной ответственности за организацию несогласованного массового мероприятия в администрации сказали, что не знают.
— Информации о штрафах нет. Это дело Роспотребнадзора, — добавили в пресс-службе.
— Хорошо, что есть возможность пройти полностью крестный ход одним днем в выходной день. Ведь крестный ход имеет большое значение: покаяние, очищение, защиту. Господь видит вашу жертву и слышит вашу просьбу, — написали организаторы мероприятия в группе экскурсионно-паломнического бюро во «ВКонтакте».