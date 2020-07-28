«Это их личное дело»: в Тутаеве во время пандемии на крестный ход пришли сотни людей

В Тутаеве 26 июля прошел крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса. Мероприятие традиционно проходит в городе каждый год, обычно на нем собирается около пяти тысяч человек.

Несмотря на мировую пандемию и запрет массовых мероприятий, 2020 год не стал исключением. В Тутаеве собралась целая толпа паломников. Видео с мероприятия опубликовал на своей страничке в Facebook Андрей Алексеев. Автор поста рассказал, что участников хода было около тысячи.

— Старики, малые дети, все группы риска. Ни одного человека в маске. Нашему оператору, который был в маске, крикнули из толпы: «А ты чего? Атеист, что ли?», — рассказал 76.RU Андрей Алексеев.