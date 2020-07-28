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«Это их личное дело»: в Тутаеве во время пандемии на крестный ход пришли сотни людей

В соцсетях обсуждают, можно ли сейчас проводить такие мероприятия

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По словам очевидцев, на мероприятии собралось около тысячи человек

По словам очевидцев, на мероприятии собралось около тысячи человек

В Тутаеве 26 июля прошел крестный ход с иконой Всемилостивого Спаса. Мероприятие традиционно проходит в городе каждый год, обычно на нем собирается около пяти тысяч человек.

Несмотря на мировую пандемию и запрет массовых мероприятий, 2020 год не стал исключением. В Тутаеве собралась целая толпа паломников. Видео с мероприятия опубликовал на своей страничке в Facebook Андрей Алексеев. Автор поста рассказал, что участников хода было около тысячи.

— Старики, малые дети, все группы риска. Ни одного человека в маске. Нашему оператору, который был в маске, крикнули из толпы: «А ты чего? Атеист, что ли?», — рассказал 76.RU Андрей Алексеев.

Видео: Андрей Алексеев / Facebook.com

Мы обратились в администрацию Тутаевского района, чтобы узнать, согласовано ли было массовое мероприятие.

— Разрешение администрация не давала, но это личное дело людей. Епархия выдавала людям рекомендации о соблюдении дистанции и ношении масок. На мероприятие пришли не более 100 человек. Многие смотрели за крестным ходом в интернете, была организована онлайн-трансляция, — объяснили нам в пресс-службе тутаевской администрации.

На вопрос о возможной административной ответственности за организацию несогласованного массового мероприятия в администрации сказали, что не знают.

— Информации о штрафах нет. Это дело Роспотребнадзора, — добавили в пресс-службе.

— Хорошо, что есть возможность пройти полностью крестный ход одним днем в выходной день. Ведь крестный ход имеет большое значение: покаяние, очищение, защиту. Господь видит вашу жертву и слышит вашу просьбу, — написали организаторы мероприятия в группе экскурсионно-паломнического бюро во «ВКонтакте».

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