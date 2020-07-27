Смертельное ДТП на Фрунзе и протест ЛГБТ-активистов: что произошло за выходные в Ярославле. Коротко

Привет, друзья! Если вы в выходной отдыхали от новостей и всё пропустили, даём вам компактный обзор всего самого главного, что произошло за эти пару дней:



оставила на столе записку: три версии таинственного исчезновения 79-летней пенсионерки;

в тройном ДТП погибла женщина: подробности страшной аварии в Ярославле;

парня, спрыгнувшего с теплохода Кострома — Ярославль, нашли мертвым;

в Ярославле ЛГБТ-активисты провели пикет против законопроекта Мизулиной;

на проспекте Фрунзе в Ярославле насмерть сбили пешехода;

в Рыбинске утопили машину с людьми. Женщину из салона пришлось вытаскивать;

на трассе Ярославль — Углич насмерть разбился мотоциклист;