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Смертельное ДТП на Фрунзе и протест ЛГБТ-активистов: что произошло за выходные в Ярославле. Коротко

Все новости, актуальные к утру 27 июля

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Напряженные выдались выходные

Напряженные выдались выходные

Привет, друзья! Если вы в выходной отдыхали от новостей и всё пропустили, даём вам компактный обзор всего самого главного, что произошло за эти пару дней:

  • парня, спрыгнувшего с теплохода Кострома — Ярославль, нашли мертвым;

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