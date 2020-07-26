Смерть женщины в тройном ДТП и ЛГБТ-акция: что случилось в регионе за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Чтобы вам не пришлось долго листать ленту новостей, мы собрали в коротких тезисах главные новости в Ярославской области на утро 25 июля:
- В Ярославской области сотрудники Госавтоинспекции привязали к столбу пьяного водителя, который устроил ДТП. Это было необходимо для того, чтобы нарушитель не убежал с места аварии;
- За сутки в Ярославской области зафиксировано 37 новых случаев заражения коронавирусом. Новых выздоровевших 35. Всего с начала пандемии в регионе заболели 5797 человек, умерли — 25;
- В Ярославской области с 18 июля ищут 79-летнюю Лидию Ипатову. Мы собрали всю информацию о пропавшей женщине и версии её исчезновения в одном материале;
- На Ленинградском проспекте в Ярославле 25 июля столкнулись «Газель», «Лада Гранта» и «Ниссан». В результате ЧП пострадали четверо, в том числе подросток. Одна женщина умерла до приезда скорой;
- В Костроме нашли мертвым 23-летнего Михаила Шишкова, который 21 июля пропал с палубы теплохода «Григорий Пирогов»;
- В центре Ярославля прошла акция ЛГБТ–активистов. Участники вышли с плакатами на Советскую площадь. Пикет был посвящен законопроекту Елены Мизулиной.