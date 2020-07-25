«Накупили себе вёдер»: ярославцы спорят из-за эвакуации машин нарушителей парковки

Гость:

— Но с другой стороны, а куда парковать машины? Специальных парковок нет.



Гость:

— Очередная одноразовая показушная акция. В прошлом году нам показывали точно такое же кино с улицей Большой Октябрьской. Однодневная акция прошла, и всё вернулось в прежнее русло. Машины как ставили под знаками, так и ставят. Почему нельзя в зоне действия знаков повесить камеры, чтобы можно было с монитора фиксировать нарушения?



Гость:

— Правильно, вдобавок надо все стоянки сделать платными, все парковки запретить, чтобы бабла побольше сдирать. Камер везде понатыкать, в каждую щель, чтобы ни-ни. А то накупили вёдер тут.



Дмитрий:

— Некуда ставить машину? Не надо покупать машину! Никто вам ничего не обязан, может, еще газоны убрать под ваши грязные корыта?

Гость:



— Я вот все время удивляюсь — проводят какую-то акцию, убирают машины. Ну почему бы не пойти навстречу людям и сделать так, чтоб было удобно парковаться? Это легко — сел в машину, доехал до ТЮЗа, оштрафовал людей. У ТЮЗа должна быть парковка. Туда должны приезжать люди и оставлять транспорт.

