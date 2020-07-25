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«Накупили себе вёдер»: ярославцы спорят из-за эвакуации машин нарушителей парковки

Жители города никак не могут сойтись во мнениях

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Машины нарушителей безжалостно увозили&nbsp;

Машины нарушителей безжалостно увозили 

В Ярославле взялись за нарушителей парковки в центре города. Правоохранительные органы обратили внимание на проблему и начали жёстко наказывать: вывозить машины на штрафстоянку. С площади Юности, у ТЮЗа, несколько дней назад вывезли 8 автомобилей, с начала лета на эвакуаторе увезли 122 машины.

У ярославцев сие действие гаишников вызвало неоднозначную реакцию. Кто-то требовал более строгого наказания для нарушителей, но были и те, кто водителям сочувствовал.

Гость:

— Вот молодцы! Повторять снова и снова, может, наконец-то перестанут парковаться десятым рядом. Невозможно спокойно проехать по Победы и Свободы.

Гость:

— Но с другой стороны, а куда парковать машины? Специальных парковок нет.

Гость:

— Очередная одноразовая показушная акция. В прошлом году нам показывали точно такое же кино с улицей Большой Октябрьской. Однодневная акция прошла, и всё вернулось в прежнее русло. Машины как ставили под знаками, так и ставят. Почему нельзя в зоне действия знаков повесить камеры, чтобы можно было с монитора фиксировать нарушения?

Гость:

— Правильно, вдобавок надо все стоянки сделать платными, все парковки запретить, чтобы бабла побольше сдирать. Камер везде понатыкать, в каждую щель, чтобы ни-ни. А то накупили вёдер тут.

Дмитрий:

— Некуда ставить машину? Не надо покупать машину! Никто вам ничего не обязан, может, еще газоны убрать под ваши грязные корыта?

Гость:

— Я вот все время удивляюсь — проводят какую-то акцию, убирают машины. Ну почему бы не пойти навстречу людям и сделать так, чтоб было удобно парковаться? Это легко — сел в машину, доехал до ТЮЗа, оштрафовал людей. У ТЮЗа должна быть парковка. Туда должны приезжать люди и оставлять транспорт.

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Ярославльпарковкаэвакуатор
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