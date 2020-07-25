Магнит для туристов: как ярославские власти видят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»

Власти хотят провести среди ярославцев голосование за внешний вид стелы, а также за место, где ее установят.

Вот только в прошлом жители города восприняли идею неоднозначно.

— Ничего полезного для ярославцев в этом не вижу. Однократная трата на стелу, многократные траты на ее ремонт, и возложение к ней цветов, и три раза в год просто деньги на ветер — салют! А где налоговые послабления потомкам тружеников тыла, повышение социальных выплат, — писали тогда пользователи в комментариях.



— Это, конечно, хорошо, но практически ни одно предприятие, что так ударно работало, не сохранилось, — говорили колкости ярославцы.



Однако были и те, кому идея пришлась по душе.

— Читаешь комментарии и диву даёшься. Такое впечатление, что все в Ярославль с Ямайки приехали, то есть ни у кого предки здесь не жили. Никто из них на заводах во время войны не работал и после смены на крышах, чтобы потушить зажигательную бомбу, не дежурил. Тьфу вам под ноги. Чтобы вас ваши потомки вообще не вспоминали.