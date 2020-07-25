Магнит для туристов: как ярославские власти видят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»

Региональные власти планируют сделать стелу в честь присвоения Ярославлю звания «Город трудовой доблести» туристическим магнитом. Выяснилось, что на стеле установят герб города и текст указа президента России о присвоении звания.
— Включение Ярославля в первоочередной список городов, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», — повод для гордости для всех жителей области, — сказал заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин. — Памятный знак должен стать одной из визитных карточек Ярославля и туристическим объектом.
Власти хотят провести среди ярославцев голосование за внешний вид стелы, а также за место, где ее установят.
Вот только в прошлом жители города восприняли идею неоднозначно.
— Ничего полезного для ярославцев в этом не вижу. Однократная трата на стелу, многократные траты на ее ремонт, и возложение к ней цветов, и три раза в год просто деньги на ветер — салют! А где налоговые послабления потомкам тружеников тыла, повышение социальных выплат, — писали тогда пользователи в комментариях.
— Это, конечно, хорошо, но практически ни одно предприятие, что так ударно работало, не сохранилось, — говорили колкости ярославцы.
Однако были и те, кому идея пришлась по душе.
— Читаешь комментарии и диву даёшься. Такое впечатление, что все в Ярославль с Ямайки приехали, то есть ни у кого предки здесь не жили. Никто из них на заводах во время войны не работал и после смены на крышах, чтобы потушить зажигательную бомбу, не дежурил. Тьфу вам под ноги. Чтобы вас ваши потомки вообще не вспоминали.
Напомним, 2 июля Владимир Путин присвоил Ярославлю звание «Город трудовой доблести». Об этом президент сказал на заседании российского организационного комитета «Победа». Помимо Ярославля звания удостоились 19 российских городов. Эта новость быстро спровоцировала среди ярославцев споры — нужно ли было городу это звание? Что вообще изменится после этого?