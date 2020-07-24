В Ярославле прокуратура наказала чиновников мэрии за отписки на вопросы жителей

В Ярославле прокуратура привлекла к ответственности чиновников Департамента городского хозяйства, которые игнорировали запросы жителей. Именно в этот департамент стекаются заявки и запросы на ремонт дорог, дворов, уборку улиц, опилку деревьев, отопление. Но многие оставались без ответа, либо люди получали лишь отписки. Одна из самых частых фраз в письмах «при условии достаточного финансирования» — на неё списывали решение многих дорожных проблем.
Видимо, кто-то из жителей устал получать подобные ответы и обратился с жалобой в прокуратуру.
— В результате проверки были выявлены нарушения при рассмотрении обращений граждан, как то — нарушение сроков рассмотрения обращений, ненаправление ответов либо направление по неправильным адресам, неполнота рассмотрения доводов жалоб, — сообщили в прокуратуре Ярославля после проверки.
За игнорирование вопросов жителей двух чиновников департамента привлекли к дисциплинарной ответственности, а в адрес самой городской администрации направили представление с требованием исправить ситуацию.