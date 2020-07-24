В Ярославле прокуратура наказала чиновников мэрии за отписки на вопросы жителей

В Ярославле прокуратура привлекла к ответственности чиновников Департамента городского хозяйства, которые игнорировали запросы жителей. Именно в этот департамент стекаются заявки и запросы на ремонт дорог, дворов, уборку улиц, опилку деревьев, отопление. Но многие оставались без ответа, либо люди получали лишь отписки. Одна из самых частых фраз в письмах «при условии достаточного финансирования» — на неё списывали решение многих дорожных проблем.

Видимо, кто-то из жителей устал получать подобные ответы и обратился с жалобой в прокуратуру.