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В Ярославле прокуратура наказала чиновников мэрии за отписки на вопросы жителей

Основные претензии были в адрес ответственных за коммунальное хозяйство

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Чиновники подведомственного мэрии департамента игнорировали вопросы жителей&nbsp;

Чиновники подведомственного мэрии департамента игнорировали вопросы жителей 

В Ярославле прокуратура привлекла к ответственности чиновников Департамента городского хозяйства, которые игнорировали запросы жителей. Именно в этот департамент стекаются заявки и запросы на ремонт дорог, дворов, уборку улиц, опилку деревьев, отопление. Но многие оставались без ответа, либо люди получали лишь отписки. Одна из самых частых фраз в письмах «при условии достаточного финансирования» — на неё списывали решение многих дорожных проблем.

Видимо, кто-то из жителей устал получать подобные ответы и обратился с жалобой в прокуратуру.

— В результате проверки были выявлены нарушения при рассмотрении обращений граждан, как то — нарушение сроков рассмотрения обращений, ненаправление ответов либо направление по неправильным адресам, неполнота рассмотрения доводов жалоб, — сообщили в прокуратуре Ярославля после проверки.

За игнорирование вопросов жителей двух чиновников департамента привлекли к дисциплинарной ответственности, а в адрес самой городской администрации направили представление с требованием исправить ситуацию.

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прокуратураЖКХДепартамент городского хозяйства
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