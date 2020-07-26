В Ярославле открылись бассейны: где можно поплавать — обзор

Многие ярославцы за время пандемии соскучились бассейнам. С 22 июля власти Ярославской области объявили о новом снятии коронавирусных ограничений. В тот раз послабления коснулись спортивных и культурных учреждений — разрешили работать в половину мощности. В связи с этим долгожданным событием мы решили напомнить, куда в городе можно сходить поплавать.
Обзор городских бассейнов:
- Sport Line
Адрес: улица Свердлова, 49А.
Размеры: 6 дорожек по 25 метров, глубина от 1 до 4 метров.
Время работы: ежедневно с 07:00 до 22:00.
Групповые занятия: аквааэробика, оздоровительное плавание с инструктором, аквамама и аквамалышок, ЛФК в бассейне.
- Дворец водного спорта «Лазурный»
Адрес: улица Чкалова, 11.
Размеры: 8 дорожек по 50 метров, глубина от 2 до 6 метров, 2 детских бассейна.
Время работы: с понедельника по субботу с 07:00 до 20:30, воскресенье — выходной.
Групповые занятия: аквааэробика.
- Бассейн «Шинник»
Адрес: улица Свердлова, 27.
Размеры: 6 дорожек по 25 метров, глубина от 1,10 до 4 метров.
Время работы: будни с 7:00 до 21:30, в выходные — с 7:00 до 21:30.
Групповые занятия: аквааэробика.
- Спортивно-адаптивная школа
Адрес: проспект Машиностроителей, 9Б.
Размеры: 5 дорожек по 25 метров, глубина от 1,2 до 1,8 метра.
Время работы: ежедневно с 7:00 до 22:00.
Групповые занятия: аквааэробика.
- СОК «Атлант»
Адрес: улица Павлова, 2.
Размеры: 6 дорожек по 25 метров, глубина 2,5 метра, детский бассейн.
Время работы: ежедневно с 6:15 до 00:00.
Групповые занятия: аквааэробика.
- Бассейн «В Казармах»
Адрес: улица Свободы, 46/2.
Размеры: 3 дорожки по 25 метров.
Время работы: ежедневно с 8:00 до 23:00.
Групповые занятия: аквааэробика, дайвинг, синхронное плавание.