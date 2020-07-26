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В Ярославле открылись бассейны: где можно поплавать — обзор

Публикуем список и расписание

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После долгого перерыва многие соскучились по тренировкам в воде&nbsp;

После долгого перерыва многие соскучились по тренировкам в воде 

Многие ярославцы за время пандемии соскучились бассейнам. С 22 июля власти Ярославской области объявили о новом снятии коронавирусных ограничений. В тот раз послабления коснулись спортивных и культурных учреждений — разрешили работать в половину мощности. В связи с этим долгожданным событием мы решили напомнить, куда в городе можно сходить поплавать.

Обзор городских бассейнов:

  • Sport Line

Адрес: улица Свердлова, 49А.

Размеры: 6 дорожек по 25 метров, глубина от 1 до 4 метров.

Время работы: ежедневно с 07:00 до 22:00.

Групповые занятия: аквааэробика, оздоровительное плавание с инструктором, аквамама и аквамалышок, ЛФК в бассейне.

В Ярославле есть бассейны на любой вкус&nbsp;

В Ярославле есть бассейны на любой вкус 

  • Дворец водного спорта «Лазурный»

Адрес: улица Чкалова, 11.

Размеры: 8 дорожек по 50 метров, глубина от 2 до 6 метров, 2 детских бассейна.

Время работы: с понедельника по субботу с 07:00 до 20:30, воскресенье — выходной.

Групповые занятия: аквааэробика.

«Лазурный» — самый крупный в городе&nbsp;

«Лазурный» — самый крупный в городе 

  • Бассейн «Шинник»

Адрес: улица Свердлова, 27.

Размеры: 6 дорожек по 25 метров, глубина от 1,10 до 4 метров.

Время работы: будни с 7:00 до 21:30, в выходные — с 7:00 до 21:30.

Групповые занятия: аквааэробика.

Поплескаться в воде — самое то&nbsp;

Поплескаться в воде — самое то 

  • Спортивно-адаптивная школа

Адрес: проспект Машиностроителей, 9Б.

Размеры: 5 дорожек по 25 метров, глубина от 1,2 до 1,8 метра.

Время работы: ежедневно с 7:00 до 22:00.

Групповые занятия: аквааэробика.

Бассейнам разрешили открыться не так давно&nbsp;

Бассейнам разрешили открыться не так давно 

  • СОК «Атлант»

Адрес: улица Павлова, 2.

Размеры: 6 дорожек по 25 метров, глубина 2,5 метра, детский бассейн.

Время работы: ежедневно с 6:15 до 00:00.

Групповые занятия: аквааэробика.

Из-за коронавируса люди не могли плавать

Из-за коронавируса люди не могли плавать

  • Бассейн «В Казармах»

Адрес: улица Свободы, 46/2.

Размеры: 3 дорожки по 25 метров.

Время работы: ежедневно с 8:00 до 23:00.

Групповые занятия: аквааэробика, дайвинг, синхронное плавание.

Так и хочется занырнуть

Так и хочется занырнуть

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ЯрославльЯрославская областьбассейн
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