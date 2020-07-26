В Ярославле открылись бассейны: где можно поплавать — обзор

Многие ярославцы за время пандемии соскучились бассейнам. С 22 июля власти Ярославской области объявили о новом снятии коронавирусных ограничений. В тот раз послабления коснулись спортивных и культурных учреждений — разрешили работать в половину мощности. В связи с этим долгожданным событием мы решили напомнить, куда в городе можно сходить поплавать.



Обзор городских бассейнов:

Sport Line

Адрес: улица Свердлова, 49А.

Размеры: 6 дорожек по 25 метров, глубина от 1 до 4 метров.

Время работы: ежедневно с 07:00 до 22:00.