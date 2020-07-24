Ярославцы попросили мэра уйти в отпуск, когда увидели, как в городе красят заборы

В Ярославле заборы — тема особенная. Их городские власти любят, устанавливают, перекрашивают из года в год. Последний пункт — перекрашивают — вызвал огромные вопросы летом 2020 года. К этой работе в городе отнеслись, мягко говоря, халатно. Заборы красят поверх старой краски и пыли, в дождь.
— Раньше, в допоправочные времена, заборы как-то старались очистить от старой краски. А сейчас уже можно. Владимир Михайлович (обращение к мэру Ярославля. — Прим. ред.), Ярослав Владимирович (обращение к директору ДГХ. — Прим. ред.), вы зачем это делаете? Сходите в отпуск, отдохните. И подчиненных заберите. Такое ощущение, что вы специально, — написал координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
Расстраивает некачественный подход к работе и других ярославцев.
— И это каждый год! Посчитать бы, сколько тратят на этот кошмар денег. По всему городу такие чудо-ограждения. И уж металла-то нет, а красим! Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку ни проку, не в лад, невпопад совершенно. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед и легкий пух сбивает с ног, что за напасть? — в ритме стиха высказалась Екатерина Миндолина.
И эти работы ведутся фактически под контролем городских властей.
— Покраска ведется силами «Горзеленхозстроя» в рамках муниципального задания по содержанию улично-дорожной сети. Краска предоставлена спонсорами, — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Объясняем: Департамент городского хозяйства даёт задание по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети, его выполняет «Горзеленхозстрой», получая за эту работу оплату из бюджета. Для города это выгодно, так как стоимость работ получается невысокая. Но качество получилось таким же.
Под покраску заборов попали в этом году и те самые ограждения с гербом Ярославля, из-за которых несколько лет назад был скандал. Но тут работают более аккуратно.
На эти заборы тогда потратили большие деньги, которые мэр Москвы подарил нашему городу, но целесообразность их установки тогда увидели далеко не все. Более того, дорогие заборы заржавели меньше чем через год после установки.
Особенной тема заборов для Ярославля является ещё и потому, что в центре сохранилось много чугунных ограждений, которые придают городу тот самый исторический вид. Например, чугунная ограда на набережной.