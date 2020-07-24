Ярославцы попросили мэра уйти в отпуск, когда увидели, как в городе красят заборы

Расстраивает некачественный подход к работе и других ярославцев.



— И это каждый год! Посчитать бы, сколько тратят на этот кошмар денег. По всему городу такие чудо-ограждения. И уж металла-то нет, а красим! Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку ни проку, не в лад, невпопад совершенно. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит срок и рвется связь. Кипит гранит, пылает лед и легкий пух сбивает с ног, что за напасть? — в ритме стиха высказалась Екатерина Миндолина.

И эти работы ведутся фактически под контролем городских властей.

— Покраска ведется силами «Горзеленхозстроя» в рамках муниципального задания по содержанию улично-дорожной сети. Краска предоставлена спонсорами, — ответили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Объясняем: Департамент городского хозяйства даёт задание по благоустройству и содержанию улично-дорожной сети, его выполняет «Горзеленхозстрой», получая за эту работу оплату из бюджета. Для города это выгодно, так как стоимость работ получается невысокая. Но качество получилось таким же.