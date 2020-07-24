Облава на автохамов и проблемы с ремонтом Тутаевского шоссе: что случилось в Ярославле за сутки

Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:
- в Ярославской области утром 23 июля на трассе сбили лося — авария случилась на Тутаевской трассе, по дороге из Ярославля;
- взялись за автохамов: в Ярославле массово эвакуируют машины нарушителей парковки;
- в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом по Ярославской области рассказали о новых больных COVID-19;
- в Ярославле власти проверили, как ремонтируют Тутаевское шоссе. В целом всё устроило. А вот дорожные активисты теперь опасаются за судьбу этой дороги;
- штаб Навального уличил директора Ростовского кремля в покупке для себя машины бизнес-класса за бюджетные деньги — рассказываем подробности;
- после жуткой аварии на трассе М-8 водитель одного из автомобилей впал в кому — жена пострадавшего ищет свидетелей ЧП;
- ярославец решил попытать удачу в игре в лотерею и стал миллионером — стала известна счастливая комбинация чисел, которая принесла ему победу;
- в Ярославской области футбольные ворота возле школы проломили маленькой девочке голову — суд нашёл виноватых;
- в Ярославле на Прусовских карьерах пожарный спас тонувшего человека.