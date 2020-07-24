24 июля пятница
СЕЙЧАС +12°С
usd 70.96
eur 82.19
СрочноВторая волна коронавируса: как к ней готовятся

Все новости

Все новости
ГородОбзор

Облава на автохамов и проблемы с ремонтом Тутаевского шоссе: что случилось в Ярославле за сутки

Публикуем главные новости региона на утро 24 июля

503
Обсудить

Поделиться

День выдался богатым на дорожные новости

День выдался богатым на дорожные новости

Всем привет! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли за минувшие сутки:

  • ярославец решил попытать удачу в игре в лотерею и стал миллионером — стала известна счастливая комбинация чисел, которая принесла ему победу;
  • в Ярославской области футбольные ворота возле школы проломили маленькой девочке голову — суд нашёл виноватых;

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярославльновостикоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!