Взялись за автохамов: в Ярославле массово эвакуируют машины нарушителей парковки

В Ярославле взялись за нарушителей парковки в центре города. Ежедневно десятки автомобилистов игнорируют правила и заставляют центральные улицы своими машинами: не стесняются парковаться под запрещающими знаками и третьим рядом на улицах Победы и Свободы.

Ситуация накалялась давно, ярославцы отправляли жалобы в ГИБДД на нарушителей, и это сработало. Правоохранительные органы обратили внимание на проблему и начали жёстко наказывать: вывозить машины на штрафстоянку.

— Только с начала этого года выявлено более 2400 нарушений правил остановки и стоянки по Ярославской области. С площади Юности, у ТЮЗа, за последнюю неделю вывезли 8 автомобилей, с начала лета — 122, — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.