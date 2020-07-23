Взялись за автохамов: в Ярославле массово эвакуируют машины нарушителей парковки

В Ярославле взялись за нарушителей парковки в центре города. Ежедневно десятки автомобилистов игнорируют правила и заставляют центральные улицы своими машинами: не стесняются парковаться под запрещающими знаками и третьим рядом на улицах Победы и Свободы.
Ситуация накалялась давно, ярославцы отправляли жалобы в ГИБДД на нарушителей, и это сработало. Правоохранительные органы обратили внимание на проблему и начали жёстко наказывать: вывозить машины на штрафстоянку.
— Только с начала этого года выявлено более 2400 нарушений правил остановки и стоянки по Ярославской области. С площади Юности, у ТЮЗа, за последнюю неделю вывезли 8 автомобилей, с начала лета — 122, — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.
Ярославцы эту практику поддержали.
— Пока эти рейды не станут регулярными, а наказание неотвратимым — порядка на улицах не будет, — высказался Михаил Горбатюк.
— По ночам у ТЮЗа теперь тишина. Идеальная работа! Молодцы! — написал Александр Щербаков.
— На Победе повторите эту же акцию, пожалуйста, — просит координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.
Однако не все согласны с подобными мерами. Всегда есть мнения, придерживающиеся точки зрения, что виноваты не водители — им просто негде оставлять машины.
— Чему тут радоваться? И так в городе приткнуться негде! Запретить и эвакуировать любой дурак может. А решить проблему с парковками в городе слабо? — написала Яна Закржевская.