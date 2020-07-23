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Тема дняОблава на водителей в центре Ярославля

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Город

Взялись за автохамов: в Ярославле массово эвакуируют машины нарушителей парковки

На штрафстоянку увозят из центра города

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Ярославцы паркуют машины, не обращая внимания на правила&nbsp;

Ярославцы паркуют машины, не обращая внимания на правила 

В Ярославле взялись за нарушителей парковки в центре города. Ежедневно десятки автомобилистов игнорируют правила и заставляют центральные улицы своими машинами: не стесняются парковаться под запрещающими знаками и третьим рядом на улицах Победы и Свободы.

Ситуация накалялась давно, ярославцы отправляли жалобы в ГИБДД на нарушителей, и это сработало. Правоохранительные органы обратили внимание на проблему и начали жёстко наказывать: вывозить машины на штрафстоянку.

— Только с начала этого года выявлено более 2400 нарушений правил остановки и стоянки по Ярославской области. С площади Юности, у ТЮЗа, за последнюю неделю вывезли 8 автомобилей, с начала лета — 122, — сообщили в Управлении ГИБДД по Ярославской области.

Ярославцы эту практику поддержали.

Пока вывозят не много машин, но это действует на остальных нарушителей

Пока вывозят не много машин, но это действует на остальных нарушителей

— Пока эти рейды не станут регулярными, а наказание неотвратимым — порядка на улицах не будет, — высказался Михаил Горбатюк.

— По ночам у ТЮЗа теперь тишина. Идеальная работа! Молодцы! — написал Александр Щербаков.

— На Победе повторите эту же акцию, пожалуйста, — просит координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев.

Однако не все согласны с подобными мерами. Всегда есть мнения, придерживающиеся точки зрения, что виноваты не водители — им просто негде оставлять машины.

— Чему тут радоваться? И так в городе приткнуться негде! Запретить и эвакуировать любой дурак может. А решить проблему с парковками в городе слабо? — написала Яна Закржевская.

А где бы вы ещё почистили улицу от паркующихся автомобилей?

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нарушениепарковка автомобилей
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