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Пенсионерка из Ярославля в счёт долга отдала коллеге свой особняк за 10 миллионов

Продать этот дом не удалось

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Покупателей на особняк не нашлось

Покупателей на особняк не нашлось

Из-за крупного долга 67-летняя жительница Ярославля лишилась собственного дома. Весьма дорогого — особняк стоит больше 10 миллионов рублей.

Женщина взяла у коллеги в долг крупную сумму. В залог оставила дом. Но долг вернуть не удалось (как говорили приставы, женщина и не предпринимала к этому особых усилий), и дело дошло до ареста недвижимости. Которую, как положено, выставили на торги — почти за 15 миллионов. Вот только покупателей на такой большой (454 кв. м) дом не нашлось. Даже когда цену скинули на 15%.

Тогда торги признали несостоявшимися, а мужчине, которому задолжала дама, предложили забрать дом в счёт уплаты долга.

— Мужчина, одолживший гражданке столь крупную сумму денег, изъявил согласие, — рассказали в службе судебных приставов.

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недвижимостьособняксудебные приставы
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