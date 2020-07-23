Пенсионерка из Ярославля в счёт долга отдала коллеге свой особняк за 10 миллионов

Из-за крупного долга 67-летняя жительница Ярославля лишилась собственного дома. Весьма дорогого — особняк стоит больше 10 миллионов рублей.

Женщина взяла у коллеги в долг крупную сумму. В залог оставила дом. Но долг вернуть не удалось (как говорили приставы, женщина и не предпринимала к этому особых усилий), и дело дошло до ареста недвижимости. Которую, как положено, выставили на торги — почти за 15 миллионов. Вот только покупателей на такой большой (454 кв. м) дом не нашлось. Даже когда цену скинули на 15%.