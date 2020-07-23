Отравления в садике и граната в городе: что произошло за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:
- В Ярославской области на утро 22 июля выявили 40 новых положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Новых выздоровевших –122.
- Утром 22 июля в Ярославле силовики Росгвардии окружили здание судебных приставов на Суздальском шоссе, 16. По данным 76.RU предварительно сообщается, что в здании судебных приставов была натянута леска, которая вела к гранате.
- Вчера в Ярославле отравились сразу несколько детей, которые ходят в один детский сад. Родители подозревают, что всё дело в некачественном обеде. Врачи инфекционной больницы поставили детям диагноз «пищевая токсикоинфекция». Позже делом заинтересовались следователи.
- В Ярославле выпустили из следственного изолятора двух бывших сотрудников колонии № 8, обвиняемых в жестоких пытках заключённых.
- Власти Рыбинска и троллейбусники договорились. Мы спросили у экспертов, что изменится в городе и во что в целом выльется вся эта история.
- На проезде Шавырина в Ярославле 21 июля из труб, раскопанных во дворе дома № 25, забил гейзер с горячей водой. Струя ударила в соседний дом — прямо в стены и окна. Вместе с водой в окна полетели кирпичи, одному из жильцов даже выбило таким окно. Репортаж из квартиры пенсионера.