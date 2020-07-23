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Тема дняПочему ливнёвки не спасают от дождей: разбор

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Отравления в садике и граната в городе: что произошло за сутки в Ярославской области. Коротко

Все главные новости, актуальные к утру 23 июля

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Тревожный был денёк

Тревожный был денёк

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:

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ЯрославльЯрославская областьновости
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