Из-за пандемии коронавируса в Переславле-Залесском отключили уличное освещение

В Переславле-Залесском сразу на нескольких улицах перестали по вечерам зажигаться фонари. Уличное освещение отключили на улицах Менделеева, Свободы, Урицкого, Трудовой, Маяковского, Беренеевской и 40-летия ВЛКСМ и 50-летия ВЛКСМ. Все они находятся в разных районах города, в том числе в центральной части.
— Пока город энергетикам денег не заплатит, освещение не включат, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Переславль-Залесский.
Энергетики отключили уличное освещение из-за долгов города перед ними.
— Из-за пандемии коронавируса в городском бюджете образовался недобор средств, — объяснили в пресс-службе администрации городского округа Переславль-Залесский. — На данный момент нет информации о том, когда уличное освещение будет восстановлено.
Аналогичные отключения происходят и в Ярославле, правда, пока все они были связаны с другими причинами. Да и в целом жители города часто жалуются на уличное освещение и без всяких отключений — во многих районах по вечерам приходится ходить с фонариком.