Из-за пандемии коронавируса в Переславле-Залесском отключили уличное освещение

В Переславле-Залесском сразу на нескольких улицах перестали по вечерам зажигаться фонари. Уличное освещение отключили на улицах Менделеева, Свободы, Урицкого, Трудовой, Маяковского, Беренеевской и 40-летия ВЛКСМ и 50-летия ВЛКСМ. Все они находятся в разных районах города, в том числе в центральной части.



— Пока город энергетикам денег не заплатит, освещение не включат, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Переславль-Залесский.



Энергетики отключили уличное освещение из-за долгов города перед ними.

