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Из-за пандемии коронавируса в Переславле-Залесском отключили уличное освещение

В администрации городского округа объяснили, что к чему

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Многие переславцы по вечерам стали ходить по тёмным улицам с фонариками

Многие переславцы по вечерам стали ходить по тёмным улицам с фонариками

В Переславле-Залесском сразу на нескольких улицах перестали по вечерам зажигаться фонари. Уличное освещение отключили на улицах Менделеева, Свободы, Урицкого, Трудовой, Маяковского, Беренеевской и 40-летия ВЛКСМ и 50-летия ВЛКСМ. Все они находятся в разных районах города, в том числе в центральной части.

— Пока город энергетикам денег не заплатит, освещение не включат, — сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе городского округа Переславль-Залесский.

Энергетики отключили уличное освещение из-за долгов города перед ними.

— Из-за пандемии коронавируса в городском бюджете образовался недобор средств, — объяснили в пресс-службе администрации городского округа Переславль-Залесский. — На данный момент нет информации о том, когда уличное освещение будет восстановлено.

Аналогичные отключения происходят и в Ярославле, правда, пока все они были связаны с другими причинами. Да и в целом жители города часто жалуются на уличное освещение и без всяких отключений — во многих районах по вечерам приходится ходить с фонариком.

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Переславль-Залесскийгородская средаЖКХ
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