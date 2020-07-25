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Малыш с маячком. Что делать, если ваш ребенок потерялся: пять простых советов родителям

Волонтер-психолог отряда «ЯрСпас» рассказала, что может помочь в поисках малышей

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Можно обезопасить своего ребенка на случай, если он потеряется или убежит из дома

Можно обезопасить своего ребенка на случай, если он потеряется или убежит из дома

В Ярославской области постоянно теряются маленькие дети, некоторые из них — с особенностями развития. Поисками малышей занимаются полиция и десятки волонтеров. Важную роль в поисковой операции играет психолог. Мы узнали у волонтера-психолога «ЯрСпаса» Галины Омаровой, в чем заключается ее работа в отряде и как она влияет на успех поисков.

— Моя главная задача — оценивать информацию о пропавшем с точки зрения психологии. После периода самоизоляции у нас было много поисков детей. Родители устали, не могли следить за детьми в режиме 24/7, а дети за это время потеряли социальные навыки. Когда родители пропавшего ребенка нам звонят, важно узнать всю базовую информацию, ведь она напрямую влияет на стратегию поисков. Важно учитывать нюансы работы с особенными детьми, определить возможные точки притяжения, — рассказывает Галина.

Родственники пропавшего малыша должны назвать адреса и места, в которые потерявшийся потенциально может пойти.

— Это может быть магазин, в котором ребенку часто покупают сладкое, или знакомая остановка транспорта, садик. Любое место, где малыш чувствует себя комфортно. Чтобы понять, куда он мог уйти, важны детали.

По словам Галины Омаровой, очень важно психологическое состояние родителей потерявшегося малыша.

— Когда ребенок находится, родители должны быть эмоционально стабильны. Они должны отреагировать на возвращение чада правильно.

Мы попросили психолога дать несколько советов, как помочь найтись пропавшему малышу.

1

Яркая одежда

Ребенок должен быть в яркой одежде, а перед выходом из дома на всякий случай можно его сфотографировать.

2

Возможность рассказать о себе

Нужно, чтобы ребенок знал, сколько ему лет, свои имя и фамилию, а также адрес проживания. Другой способ — оставить на одежде ребенка наклейку, жетон или брелок с контактной информацией.

3

Исправные технические средства

Можно дать ребенку часы, трекер или телефон, которые обладают функцией отслеживания геолокации.

4

Знать интересы малыша

Если ребенок потерялся, важно знать, что ему нравится. Гостить у бабушки, ходить в садик или купаться. Каждая деталь влияет на места и зоны поисков.

5

Психологическая подготовка

Смотрите с малышом тематические мультики, а также играйте в прятки, чтобы развить навыки самостоятельного поиска родителя.

6

Сразу обращайтесь за помощью

Если ваш ребенок потерялся, то сразу звоните по номеру 112 и волонтерам.

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Ярославльпотерялся ребенокпсихолог
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