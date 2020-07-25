Малыш с маячком. Что делать, если ваш ребенок потерялся: пять простых советов родителям

1
Яркая одежда
Ребенок должен быть в яркой одежде, а перед выходом из дома на всякий случай можно его сфотографировать.
2
Возможность рассказать о себе
Нужно, чтобы ребенок знал, сколько ему лет, свои имя и фамилию, а также адрес проживания. Другой способ — оставить на одежде ребенка наклейку, жетон или брелок с контактной информацией.
3
Исправные технические средства
Можно дать ребенку часы, трекер или телефон, которые обладают функцией отслеживания геолокации.
4
Знать интересы малыша
Если ребенок потерялся, важно знать, что ему нравится. Гостить у бабушки, ходить в садик или купаться. Каждая деталь влияет на места и зоны поисков.
5
Психологическая подготовка
Смотрите с малышом тематические мультики, а также играйте в прятки, чтобы развить навыки самостоятельного поиска родителя.
6
Сразу обращайтесь за помощью
Если ваш ребенок потерялся, то сразу звоните по номеру 112 и волонтерам.