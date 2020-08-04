Шумовая атака: как мы получили штраф по закону о тишине, сидя на стуле

«Вы ходите, как слоны», «Сколько можно двигать мебель» и «Я вам покажу!» — эти претензии в течение полугода сопровождались вызовами полиции. Каждый раз с командиром в форме мы расходились на том, что все всё знают и понимают, вот только из мебели, которую мы можем двигать, у нас есть пара стульев и пара мягких кресел-мешков.

— Нарушений не установлено, провели беседу, — отвечали нам полицейские и уходили.

На днях нам пришёл штраф в 200 рублей за нарушение тишины и покоя, которое мы совершили 19 апреля в 23 часа 28 минут. Удивившись, начали разбираться.

19 апреля к нам действительно приходила соседка снизу, а после — участковый. Тогда я, закончив работу, встала со стула из-за компьютерного стола, вынула из розетки блок питания, который упал на пол, и отправилась на кухню. Спустя 5 минут у дверей квартиры была она: соседка снизу, женщина лет 55 в сером халате.

— Сколько можно шуметь! От вас один грохот, — прошипела она.

— В чём дело? У нас не работает телевизор, мы не слушаем музыку.