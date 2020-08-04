Шумовая атака: как мы получили штраф по закону о тишине, сидя на стуле

Соседи, которые шумят, раздражают всех. Но ещё хуже жить с соседями, которым всегда шумно. Для обоих случаев в Ярославской области действует специальный закон о тишине, который недавно обновили, и теперь им воспользоваться ещё легче, чтобы проучить соседей. На личном опыте журналиста 76.RU рассказываем, как можно попасть в ловушку закона о тишине и получить штраф, даже если вы просто сидели на стуле.
Мы с моим молодым человеком никогда не были шумными соседями, но женщине, живущей снизу, этого не докажешь.
«Вы ходите, как слоны», «Сколько можно двигать мебель» и «Я вам покажу!» — эти претензии в течение полугода сопровождались вызовами полиции. Каждый раз с командиром в форме мы расходились на том, что все всё знают и понимают, вот только из мебели, которую мы можем двигать, у нас есть пара стульев и пара мягких кресел-мешков.
— Нарушений не установлено, провели беседу, — отвечали нам полицейские и уходили.
На днях нам пришёл штраф в 200 рублей за нарушение тишины и покоя, которое мы совершили 19 апреля в 23 часа 28 минут. Удивившись, начали разбираться.
19 апреля к нам действительно приходила соседка снизу, а после — участковый. Тогда я, закончив работу, встала со стула из-за компьютерного стола, вынула из розетки блок питания, который упал на пол, и отправилась на кухню. Спустя 5 минут у дверей квартиры была она: соседка снизу, женщина лет 55 в сером халате.
— Сколько можно шуметь! От вас один грохот, — прошипела она.
— В чём дело? У нас не работает телевизор, мы не слушаем музыку.
— Ходите, как слоны! — распалялась она. — Полицию вызову.
— Вызывайте.
Участковый застал нас уже в пижамных штанах. Поговорили о том, что единственный шум, который и был, это падение розетки от блока питания ноутбука на пол. Это секунда. Снова все всё поняли. Но спустя два месяца нам приходит штраф именно за этот случай.
Каким образом нас оштрафовали? Могли ли мы оспорить это? Да, могли. Споры соседей в Ярославле разбирают комиссии при администрациях районов города — именно туда поступают данные о нарушениях после каждого вызова полиции. Схема работает так:
- Полиция выезжает на жалобу, фиксирует, берёт по возможности объяснение, показания других соседей, составляет рапорт;
- Рапорт отправляют в административную комиссию района (после каждого вызова);
- Комиссия вызывает нарушителя и жалобщика на заседание, где каждый может высказать свою позицию;
- После дискуссии комиссия выносит решение: отказ в возбуждении дела, предупреждение или штраф от 200 рублей до 1000 рублей на первый раз;
- Оспорить решение комиссии можно, подав заявление в районный суд в течение 10 дней после вынесенного решения.
Замерять шум для доказательства не нужно
Как видите, в этом списке нигде не упоминается о том, что нужно доказывать шум с помощью замеров.
— Замера шума никакого нет, ориентируемся на рапорт полиции. Кроме того, жаловаться могут несколько соседей. Обычно полиция пишет, что шума не было. В случае, если доказательств недостаточно, мы можем либо отказать в возбуждении дела, либо вынести предупреждение, — рассказывает Марина Скидан, секретарь административной комиссии администрации Кировского района. — Бывает и такое, что соседи вредничают, а бывает, компания засиделась, на первый раз всегда людей предупреждаем. Никогда не встаём на чью-то сторону.
И всё бы логично, только наш первый раз сразу обернулся штрафом, пусть и маленьким, но ни за что. Увы, мы не проверяли почтовый ящик и не видели приглашения на заседание комиссии, где могли рассказать свою версию. Мы не видели уже вынесенного решения, пропустив 10 дней на обжалование, а увидели пост-фактум штраф в личном кабинете на сайте Госуслуг. Таким образом, сами способствовали тому, чтобы на комиссии нас действительно сочли виноватыми.
— По этому случаю было несколько жалоб с начала года. Мы выносили отказы в возбуждении дела, но когда жалоб накопилось несколько, мы вынуждены были детально разобраться, так как ситуация носила системный характер. Кроме того, на заседание комиссии пожаловавшаяся сторона привела с собой соседей, что живут ещё двумя этажами ниже. Эти соседи, по заверению жалобщиков, поднимались в квартиру потерпевшей стороны и тоже слышали шум, — рассказала ответственный секретарь административной комиссии Ленинского района Надежда Пащинина. — По существующим рекомендациям, для доказательства бытовых шумов замеров не требуется.
С начала 2020-го года только в Ленинском районе административная комиссия разбирала 422 материала, большая часть из которых — о нарушении тишины. Также комиссия может наказать за незаконную торговлю, расклейку объявлений и даже за справление нужды в неположенном месте.
Выводы? Из разговора с секретарём административной комиссии - с соседями лучше жить дружно, договариваться. В особых случаях - укладывать шумоизоляцию, которая станет вашим алиби ко всем подобным претензиям. А если совсем не получается, то обращаться со встречным заявлением к участковому вашего района.
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