Погибшие от COVID-19, скандал с автобусами: что произошло за сутки в Ярославской области. Коротко

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:
- в регионе снова увеличилось количество заболевших коронавирусом. На утро
21 июлявыявили 39 новыхположительных тестов на коронавирусную инфекцию. Количество умерших от COVID-19увеличилось на 2 человека. От инфекции скончались 63-летниймужчина и 66-летняяженщина;
- на скандальном маршруте Рыбинск — Ярославль людей снова возят стоя;
- в Ярославской области двое мужчин, ничуть не смущаясь прохожих, жестоко убили собаку. На живодёров завели уголовное дело;
- стало известно, кто находился за рулем военного грузовика, ставшего участником смертельного ДТП в поселке Петровское Ярославской области. «Урал» вел
23-летнийсрочник, проходивший службу в военной части Ростова;
- на Ленинградском проспекте в Ярославле прорвало под землёй трубу. Из-под асфальта на дорогу хлестала горячая вода;
- в Рыбинске разгорелся скандал — у троллейбусников отобрали самый популярный в городе
5-ймаршрут. Руководство «Рыбинскэлектротранс» заявило, что предприятие не выживет, если будет работать на тех условиях, в которые их загнали местные власти, и написали письмо Путину. Вся история.