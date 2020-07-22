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Погибшие от COVID-19, скандал с автобусами: что произошло за сутки в Ярославской области. Коротко

Все главные новости, актуальные к утру 22 июля

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В Ярославской области увеличилось количество заразившихся COVID-19

В Ярославской области увеличилось количество заразившихся COVID-19

Доброе утро, друзья! Сделали подборку самых значимых новостей, которые произошли в Ярославской области за последние сутки. Коротко о важном:

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ЯрославльновостиCovid-19коронавирус
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