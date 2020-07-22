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«Не исключена многоэтажка»: в Брагино разбирают недостроенную поликлинику, простоявшую почти 30 лет

Мы спросили у владельца этой территории о планах на неё

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Недострой стоит здесь с начала 1990-х

Недострой стоит здесь с начала 1990-х

В Ярославле разбирают здание поликлиники-долгостроя на улице Батова, 8 в Дзержинском районе. На площадку пригнали строительные краны, а высвободившиеся кирпичи складывают в сторонке.

Здание признано аварийным&nbsp;

Здание признано аварийным 

Сносит здание его текущий владелец — компания «СтройКапитал», получившая территорию в 2018 году на публичном аукционе, заплатив за это около 15 миллионов рублей.

— Делают проект, проходят экспертизу, осуществляют строительство. Мы не знаем о намерениях застройщика, но не исключено, что там появится жилой дом, — сообщили в департаменте градостроительства Ярославля.

Мы дозвонились до директора компании Александра Лапшина, который сказал, что сам пока не знает, что будет делать с территорией дальше. Но и новую застройку не отрицал.

Сейчас у жителей соседних многоэтажек не лучший вид&nbsp;

Сейчас у жителей соседних многоэтажек не лучший вид 

— Сейчас просто разбор здания идёт. Была заказана экспертиза, выдано заключение, на основании чего принято решение о демонтаже здания, так как оно было в аварийном состоянии, — говорит Александр Лапшин. — Мэрия может говорить про строительство, так как исходит из назначения земли — там зона Ж1, вот и смотрите, что на ней можно.

А можно построить высокий многоквартирный дом на 9–18 этажей, в том числе со встроенными, пристроенными и встроенно-пристроенными объектами, связанными с проживанием и не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду. Так официально описана зона жилой застройки Ж1.

Вплотную к недострою стоит здание прокуратуры&nbsp;

Вплотную к недострою стоит здание прокуратуры 

Строить поликлинику начали в 1991 году, закончить планировали к 1993. Но стройка встала. В 2007–2008 годах собирались вернуться к этому месту, достроить поликлинику и вторую очередь — пристройку. В итоге возвели только пристройку (сейчас там находится прокуратура Дзержинского района). Кадастровая стоимость участка на Батова, 8 оценивается в 21,168 миллиона рублей.

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