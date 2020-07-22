«Не исключена многоэтажка»: в Брагино разбирают недостроенную поликлинику, простоявшую почти 30 лет

Сносит здание его текущий владелец — компания «СтройКапитал», получившая территорию в 2018 году на публичном аукционе, заплатив за это около 15 миллионов рублей.

— Делают проект, проходят экспертизу, осуществляют строительство. Мы не знаем о намерениях застройщика, но не исключено, что там появится жилой дом, — сообщили в департаменте градостроительства Ярославля.