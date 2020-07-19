Упавшая с 9-го этажа женщина и предупреждение МЧС: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, мы собрали для вас подборку самых главных новостей Ярославской области за последние сутки:
- больницы Ярославской области начинают возвращаться к обычному ритму работы — рассказываем, где и к какому врачу можно попасть;
- оперативный штаб опубликовал данные по распространению COVID-19, актуальные на 18 июля;
- в Ярославле ждут относительно новые троллейбусы из Твери, однако власти Твери заявили, что не собираются их отдавать, — рассказываем подробно в чём дело;
- в Рыбинске произошла трагедия — с балкона на 9-м этаже выпала 81-летняя пенсионерка;
- к Ярославлю мчатся грозы и ливни. МЧС опубликовало экстренное предупреждение;
- в Ярославской области пропал молодой человек — он уехал на непонятном автомобиле в неизвестном направлении.