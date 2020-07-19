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Упавшая с 9-го этажа женщина и предупреждение МЧС: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Публикуем главные новости региона на утро 19 июля

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Публикуем ежедневный дайджест новостей Ярославской области

Публикуем ежедневный дайджест новостей Ярославской области

Друзья, мы собрали для вас подборку самых главных новостей Ярославской области за последние сутки:

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