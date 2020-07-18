Страшное ДТП и новый антирекорд по COVID-19: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Друзья, привет. В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые важные новости, которые произошли за минувшие сутки:
- родственникам Галины Олейник отказали в выплатах за смерть мамы от профессионального заболевания. Женщина болела коронавирусом и умерла вскоре после начала болезни;
- в Ярославской области утром 17 июля произошло смертельное ДТП с участием военной колонны. В аварии погибли два человека. Один из них — 19-летний парень, который пару месяцев назад стал отцом;
- в Ярославской области официально признали пострадавшими от коронавируса 200 работников больниц. Это врачи и медсёстры, которые заразились во время пандемии;
- в Ярославской области в адрес троллейбусников из Рыбинска чиновники направили уведомление о досрочном расторжении контракта на работу по маршруту №5 в одностороннем порядке. Оказалось, что троллейбус слишком часто ездил;
- в Ярославской области снова начался рост новых заболевших коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заражение подтвердилось у 45 человек — это антирекорд за последнюю неделю.