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Страшное ДТП и новый антирекорд по COVID-19: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных к утру 18 июля

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Самые важные новости к утру 18 июля&nbsp;

Самые важные новости к утру 18 июля 

Друзья, привет. В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые важные новости, которые произошли за минувшие сутки:

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ДТПЯрославльЯрославская областьавария на трассеновости
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