Спряталась душа города: как живут крохотные улочки под боком у шумного проспекта

Эти две улочки — Менжинского и Харитонова в Ярославле — моя маленькая и давняя любовь. Ещё до того как я стала смотреть на город через объектив фотоаппарата, я иногда сюда заглядывала. Нырнешь с проспекта Октября, и будто попадаешь в другое измерение, где всё медленно и тихо. С каждым годом домики здесь становятся обшарпаннее, лужи — больше, а бабушки почему-то перестают сидеть на лавочках. Одно постоянно — запах флоксов в июле и высокие заросли крапивы под окнами домов. Такая своя жизнь под боком у шумного проспекта. И всё-таки душа большого города прячется вот в таких маленьких и скромных дворах.