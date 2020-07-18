18 июля суббота
СЕЙЧАС +18°С
usd 71.71
eur 81.68
Тема дняВидео смертельного ДТП с грузовиками

Все новости

Все новости
ГородФоторепортаж

Спряталась душа города: как живут крохотные улочки под боком у шумного проспекта

Новый выпуск рубрики «Ну и дыра». Гуляем по уютному Ярославлю с Сашей Савельевой

621
1 Обсудить

Поделиться

Обшарпанное разноцветье

Обшарпанное разноцветье

Эти две улочки — Менжинского и Харитонова в Ярославле — моя маленькая и давняя любовь. Ещё до того как я стала смотреть на город через объектив фотоаппарата, я иногда сюда заглядывала. Нырнешь с проспекта Октября, и будто попадаешь в другое измерение, где всё медленно и тихо. С каждым годом домики здесь становятся обшарпаннее, лужи — больше, а бабушки почему-то перестают сидеть на лавочках. Одно постоянно — запах флоксов в июле и высокие заросли крапивы под окнами домов. Такая своя жизнь под боком у шумного проспекта. И всё-таки душа большого города прячется вот в таких маленьких и скромных дворах.

Море на Менжинского

Море на Менжинского

Ясно-понятно

Ясно-понятно

Заросли крапивы под окнами — это навсегда

Заросли крапивы под окнами — это навсегда

На балконе пытается вырасти деревце

На балконе пытается вырасти деревце

Заплатка

Заплатка

Остатки забора

Остатки забора

И можно не сажать цветы на балконе, зелень растет самостоятельно

И можно не сажать цветы на балконе, зелень растет самостоятельно

Крыши здесь капитально ремонтировали совсем недавно

Крыши здесь капитально ремонтировали совсем недавно

Здесь своя атмосфера

Здесь своя атмосфера

За забором — новостройка. Ну а здесь можно и диван на улице поставить

За забором — новостройка. Ну а здесь можно и диван на улице поставить

Черный-черный кот

Черный-черный кот

В дождь здесь особенно атмосферно

В дождь здесь особенно атмосферно

В ямах можно считать культурные слои

В ямах можно считать культурные слои

Клумба изобилия

Клумба изобилия

А лужи с каждым годом всё шире

А лужи с каждым годом всё шире

Сарайки у домов

Сарайки у домов

Здесь зелёные дворы

Здесь зелёные дворы

Когда-то разводили голубей

Когда-то разводили голубей

И куда же без развалин?

И куда же без развалин?

Душа города прячется в тихих закоулках

Душа города прячется в тихих закоулках

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

архитектурану и дыра
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!