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Веселье возвращается: афиша событий в Ярославле на выходные

Куда пойти 18-19 июля

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Долгие месяцы пандемии коронавируса, и вот уже слово афиша кажется чуждым в нашем лексиконе. Однако интересная жизнь постепенно возвращается. В Ярославле снова устраивают выставки, концерты и мастер-классы. В этой афише мы собрали события, которые пройдут в ближайшие выходные 18 и 19 июля.

Выставка картин о суевериях

Выставка о том, во что люди верили век назад&nbsp;

Выставка о том, во что люди верили век назад 

«Народные глупости или крестьянские суеверия» - так называется выставка из 50 работ, которые привезли в Ярославль костромичи Николай и Ольга Кузнецовы. Это необычные картины, манера исполнения близка к русскому лубку, но с применением иконописных приемов и техник послойной темперной живописи.

— Основным материалом для сюжетов выставки стали труды Костромского научного общества по изучению местного края. Сотрудниками общества в период с 1912 года и до своего разгрома в 1930 году было собрано огромное количество различных суеверий, поверий, преданий, записанных со слов крестьян и ремесленников. Причем суеверия записаны не просто со слов крестьян, но с сохранением особенностей местного говора, что может быть и не менее ценно, чем и само их содержание. У каждого поселения был свой интересный говор (Акающий, Цокающий, Окающий и т.п.), стиль речи, местные слова и обороты, — рассказывают авторы выставки.

Когда: 18 июля в 14:00

Где: «Коровницкая слобода», улица Златоустинская 11б

Почём: в день открытия - бесплатно

Арт вечер с дегустацией

Мастер-класс по рисованию акриловыми красками на холсте, дегустация вина — звучит как отличное начало вечера, не так ли? Проведите время красиво и с пользой.

Когда: 19 июля 18:00

Где: Local Vine Bar, улица Кирова, 5А

Экскурсия на аэродром

Квест-экскурсия понравится взрослым и детям&nbsp;

Квест-экскурсия понравится взрослым и детям 

Самолёты, диспетчерский пункт — это захватывающее зрелище! Особенно интересно будет детям, кому ещё только предстоит выбирать, чем заниматься в будущем. Аэродром «Левцово» устраивает семейные экскурсии, рассказывая об истории аэродрома и показывая авиапарк.

Когда: 18 июля с 12:00 до 14:00

Где: АТК Левцово

Почём: 300 рублей

Записаться: 89036465469

Музей фабрика. Экскурсия-беседа

Приходите смотреть, изучать и обсуждать, как менялся наш город с появлением и развитием Ярославской Большой мануфактуры

Приходите смотреть, изучать и обсуждать, как менялся наш город с появлением и развитием Ярославской Большой мануфактуры

Одна из самых известных фабрик старинного Ярославля - Красный Перекоп или Ярославская Большая Мануфактура. Её корпуса до сих пор притягивают желающих познакомиться с историей этого места. Вы узнаете как в течение 300-летней истории фабрика производила лучшие в стране ткани, особенных людей и истории местных рабочих.

Когда: 18 июля в 13:00

Где: Ул.Стачек,63

Почём: 350 рублей

Пятничный бонус: Lounge on the river

Все стили джаза в одном концерте ещё и на летней веранде (в концертном зале в случай плохой погоды) - сегодня можно насладиться живой музыкой на Волжской набережной. Можно сказать, на одном из первых летних концертов.

Когда: 17 июля в 19:00

Где: Concert Hall «Кино», Волжская набережная (Речной вокзал)

Почём: 300 рублей бронь столика

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