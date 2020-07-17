Веселье возвращается: афиша событий в Ярославле на выходные

Самолёты, диспетчерский пункт — это захватывающее зрелище! Особенно интересно будет детям, кому ещё только предстоит выбирать, чем заниматься в будущем. Аэродром «Левцово» устраивает семейные экскурсии, рассказывая об истории аэродрома и показывая авиапарк.

Когда: 18 июля с 12:00 до 14:00

Где: АТК Левцово

Почём: 300 рублей

Записаться: 89036465469

Музей фабрика. Экскурсия-беседа