«Так и хочется потискать»: в Ярославле к людям вышли две пушистые лисицы. Видео

В Ярославле утром 17 июля к людям вышли две лисицы. Плутовки бегали по лужайке в Заволжском районе города.

Догонялки пушистых животных сняли на видео. Многим ярославцам такие соседи понравились.

— Ути, какие лапочки. Так и хочется потискать, — написал в комментариях к видео Богдан.

— Лесов и полей им уже не хватает, — пошутила Елена.