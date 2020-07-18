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«Так и хочется потискать»: в Ярославле к людям вышли две пушистые лисицы. Видео

Плутовки бегали в Заволжском районе города

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Лисицы резвились на лужайке ранним утром

Лисицы резвились на лужайке ранним утром

В Ярославле утром 17 июля к людям вышли две лисицы. Плутовки бегали по лужайке в Заволжском районе города.
Догонялки пушистых животных сняли на видео. Многим ярославцам такие соседи понравились.

— Ути, какие лапочки. Так и хочется потискать, — написал в комментариях к видео Богдан.

— Лесов и полей им уже не хватает, — пошутила Елена.

Подслушано в Ярославле / Vk.com

Некоторые пользователи высказали опасения — лисы могут быть бешеными. Мы узнали у зоолога, стоит ли бояться рыжих плутовок.

— Сильно бояться их не стоит, — заверила заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Во-первых, потому что массового нашествия их всё равно не будет, а во-вторых, если животное не заражено бешенством, то оно не будет просто так нападать на человека. Главное — не делать никаких резких движений, не приближаться и спокойно уйти подальше.

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Ярославльлиса
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