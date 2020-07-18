«Так и хочется потискать»: в Ярославле к людям вышли две пушистые лисицы. Видео

В Ярославле утром 17 июля к людям вышли две лисицы. Плутовки бегали по лужайке в Заволжском районе города.
Догонялки пушистых животных сняли на видео. Многим ярославцам такие соседи понравились.
— Ути, какие лапочки. Так и хочется потискать, — написал в комментариях к видео Богдан.
— Лесов и полей им уже не хватает, — пошутила Елена.
Подслушано в Ярославле / Vk.com
Некоторые пользователи высказали опасения — лисы могут быть бешеными. Мы узнали у зоолога, стоит ли бояться рыжих плутовок.
— Сильно бояться их не стоит, — заверила заведующая кафедрой зоологии ЯГПУ имени Ушинского Елена Анашкина. — Во-первых, потому что массового нашествия их всё равно не будет, а во-вторых, если животное не заражено бешенством, то оно не будет просто так нападать на человека. Главное — не делать никаких резких движений, не приближаться и спокойно уйти подальше.