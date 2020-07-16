«Бессмертный полк» 26 июля отменили. Когда ярославцы смогут поучаствовать в акции

2) «Бессмертный полк» — это не «прошагать». Это про «уважать», «помнить», «чтить».

3) 9 мая 2020 года, несмотря на карантин, «Бессмертный полк» был в строю. В уютном семейном, домашнем кругу. У каждого — свой. Онлайн.

4) Готовимся к шествию «Бессмертного полка» 9 мая 2021 года.



Напомним, акцию, которая должна была пройти на улицах, вживую, переносили с 9 мая на 26 июля из-за коронавируса. На тот момент в стране ещё был пик распространения инфекции.