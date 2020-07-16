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«Бессмертный полк» 26 июля отменили. Когда ярославцы смогут поучаствовать в акции

Публикуем заявление представителей общественной инициативы

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Выходить на шествие ещё рано

Выходить на шествие ещё рано

Шествие «Бессмертного полка» в Ярославле, как и во всей стране, 26 июля не состоится. Организаторы перенесли дату акции.

— Заявки на проведение шествия имеет смысл подавать, когда позволит эпидемиологическая ситуация в стране, — цитирует сообщение с онлайн-заседания организации РИА «Новости».

Ярославское отделение организации так прокомментировало эту новость на своей странице во «ВКонтакте»:

1) Шествие «Бессмертного полка» — неотъемлемая часть празднования Дня Победы 9 мая. В этот день мы вспоминаем наших родных — выживших в войну и погибших на фронте солдат, тружеников тыла…

2) «Бессмертный полк» — это не «прошагать». Это про «уважать», «помнить», «чтить».
3) 9 мая 2020 года, несмотря на карантин, «Бессмертный полк» был в строю. В уютном семейном, домашнем кругу. У каждого — свой. Онлайн.
4) Готовимся к шествию «Бессмертного полка» 9 мая 2021 года.

Напомним, акцию, которая должна была пройти на улицах, вживую, переносили с 9 мая на 26 июля из-за коронавируса. На тот момент в стране ещё был пик распространения инфекции.

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Бессмертный полк
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