Мощный ураган и перекрытие Московского: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые важные новости, которые произошли за минувшие сутки:



в Ярославской области зафиксирована новая вспышка коронавируса — десятки людей заболели COVID-19;

звезду ТНТ Александра Задойнова задержали судебные приставы и заставили работать уборщиком — рассказываем, что произошло;

в Ярославле произошло ДТП с участием маршрутки — пострадали пассажиры автобусов и водители легковушек;

в Ярославле построят новое здание для налоговой за миллиард рублей — рассказываем подробности;

в Ярославле чиновники мэрии объявили о перекрытии полосы на крупном проспекте — объясняем, в связи с чем власти приняли такое решение;

на Ярославскую область обрушился ураган — сильный ветер валил деревья, снимал крыши с домов, обрывал провода;