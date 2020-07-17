17 июля пятница
СЕЙЧАС +16°С
usd 71.23
eur 81.23
СрочноСемье погибшей медработницы отказали в компенсации

Все новости

Все новости
Город

Мощный ураган и перекрытие Московского: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Рассказываем о самых главных новостях региона, актуальных на утро 17 июля

1 684
Обсудить

Поделиться

В Ярославской области сильный ветер застал врасплох местных жителей

В Ярославской области сильный ветер застал врасплох местных жителей

Доброе утро! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые важные новости, которые произошли за минувшие сутки:

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Ярославльновостикоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (0)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!