Мощный ураган и перекрытие Московского: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Доброе утро! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые важные новости, которые произошли за минувшие сутки:
- в Ярославской области зафиксирована новая вспышка коронавируса — десятки людей заболели COVID-19;
- звезду ТНТ Александра Задойнова задержали судебные приставы и заставили работать уборщиком — рассказываем, что произошло;
- в Ярославле произошло ДТП с участием маршрутки — пострадали пассажиры автобусов и водители легковушек;
- в Ярославле построят новое здание для налоговой за миллиард рублей — рассказываем подробности;
- в Ярославле чиновники мэрии объявили о перекрытии полосы на крупном проспекте — объясняем, в связи с чем власти приняли такое решение;
- на Ярославскую область обрушился ураган — сильный ветер валил деревья, снимал крыши с домов, обрывал провода;
- в Ярославле уволился первый заместитель главы города — в мэрии объяснили причину такого решения чиновницы.