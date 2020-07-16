90-е уходят, но не сдаются: что происходит на Центральном рынке, который решили полностью переделать

Центральный рынок в Ярославле потихоньку меняется. В прошлом году у владельцев были большие планы на реконструкцию этой площадки, даже было несколько проектов. Два года назад, в 2018 году, говорили о том, чтобы создать на территории рынка зону фуд-корта, пересадить продавцов из их ларьков-«курятников» под общую крышу. Год назад у рынка сменился владелец — им стал депутат муниципалитета города Михаил Писарец.

Вчера на общегородском совещании он рассказал, как будет меняться рынок.

— В административном корпусе восстановлены фасады и отремонтирована кровля. Большие работы проведены по установке новой импортной системы вентиляции в продуктовом павильоне. Увеличен объём и качество предоставляемых в аренду площадей, — доложил Писарец.