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90-е уходят, но не сдаются: что происходит на Центральном рынке, который решили полностью переделать

Смотрим, как преображается торговая площадка

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Пока всё на рынке смешалось в одну кучу

Пока всё на рынке смешалось в одну кучу

Центральный рынок в Ярославле потихоньку меняется. В прошлом году у владельцев были большие планы на реконструкцию этой площадки, даже было несколько проектов. Два года назад, в 2018 году, говорили о том, чтобы создать на территории рынка зону фуд-корта, пересадить продавцов из их ларьков-«курятников» под общую крышу. Год назад у рынка сменился владелец — им стал депутат муниципалитета города Михаил Писарец.

Вчера на общегородском совещании он рассказал, как будет меняться рынок.

— В административном корпусе восстановлены фасады и отремонтирована кровля. Большие работы проведены по установке новой импортной системы вентиляции в продуктовом павильоне. Увеличен объём и качество предоставляемых в аренду площадей, — доложил Писарец.

Мы сходили посмотреть, что сейчас происходит на рынке. Видно, что изменения есть, но дух 90-х ещё никуда не делся.

Видимо, это будущая зона фуд-корта

Видимо, это будущая зона фуд-корта

Кажется, похоже на проект, который публиковали в 2018 году.

На проекте в этом месте стоят столики

На проекте в этом месте стоят столики

Прилавки на улице уже выглядят по-новому

Прилавки на улице уже выглядят по-новому

Вещевые ряды всё ещё в привычном виде

Вещевые ряды всё ещё в привычном виде

Всё, как и было много лет

Всё, как и было много лет

Классика 90-х

Классика 90-х

Трусы н-нада?

Трусы н-нада?

Внутри уже тоже видны изменения

Внутри уже тоже видны изменения

Деревянный декор

Деревянный декор

Так всё выглядит в продуктовой части

Так всё выглядит в продуктовой части

Помните, когда были в моде такие футболки?

Помните, когда были в моде такие футболки?

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Центральный рынок
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