Детей и стариков — в разные зоны: у архитекторов появились претензии к строящемуся в Ярославле скверу

В Ярославле городские власти сообщили, что строящийся сквер на проспекте Машиностроителей откроют ко Дню города, который запланирован на 12 сентября. У архитекторов уже появились претензии к тому, что там делают рабочие.



— Подрядная организация выполняет работу не по проекту, — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — До подрядчика довели информацию, в ближайшее время он начнёт переустройство плитки.

