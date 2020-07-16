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Детей и стариков — в разные зоны: у архитекторов появились претензии к строящемуся в Ярославле скверу

Власти рассказали, как там будет обустроена зона отдыха

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Парк на Машиностроителей обещают открыть ко Дню города

Парк на Машиностроителей обещают открыть ко Дню города

В Ярославле городские власти сообщили, что строящийся сквер на проспекте Машиностроителей откроют ко Дню города, который запланирован на 12 сентября. У архитекторов уже появились претензии к тому, что там делают рабочие.

— Подрядная организация выполняет работу не по проекту, — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — До подрядчика довели информацию, в ближайшее время он начнёт переустройство плитки.

У архитекторов появились претензии по укладке плитки в будущем сквере

У архитекторов появились претензии по укладке плитки в будущем сквере

Территория сквера, по замыслу архитекторов, будет разделена на зоны для людей разных возрастов: для маленьких гостей поставят детский городок, для подростков оборудуют спортивную площадку с турниками, тренажёрами и роллердромом, а для людей старшего поколения предусмотрено большое количество лавочек для отдыха. Также в сквере планируется установить сцену размером 12 на 15 метров. Она будет предназначена для проведения культурно-массовых мероприятий.

Парк будет разбит на зоны для посетителей разных возрастов

Парк будет разбит на зоны для посетителей разных возрастов

— На сегодняшний день выполнено порядка 20% работ, — сказал заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Андрей Хохлин.

Со скверами и парками в Ярославле в последнее время получается как-то не очень. Парк 30-летия Победы после реконструкции превратился в империю заборов, в Юбилейном парке с подачи главного городского архитектора построили горку из грязи, а проект «Озёрной гривки» и вовсе не смогли воплотить в жизнь.

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отдыхпарксквер на Машиностроителей
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