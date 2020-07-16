Детей и стариков — в разные зоны: у архитекторов появились претензии к строящемуся в Ярославле скверу

В Ярославле городские власти сообщили, что строящийся сквер на проспекте Машиностроителей откроют ко Дню города, который запланирован на 12 сентября. У архитекторов уже появились претензии к тому, что там делают рабочие.
— Подрядная организация выполняет работу не по проекту, — сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров. — До подрядчика довели информацию, в ближайшее время он начнёт переустройство плитки.
Территория сквера, по замыслу архитекторов, будет разделена на зоны для людей разных возрастов: для маленьких гостей поставят детский городок, для подростков оборудуют спортивную площадку с турниками, тренажёрами и роллердромом, а для людей старшего поколения предусмотрено большое количество лавочек для отдыха. Также в сквере планируется установить сцену размером 12 на 15 метров. Она будет предназначена для проведения культурно-массовых мероприятий.
— На сегодняшний день выполнено порядка 20% работ, — сказал заместитель директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Андрей Хохлин.
Со скверами и парками в Ярославле в последнее время получается как-то не очень. Парк 30-летия Победы после реконструкции превратился в империю заборов, в Юбилейном парке с подачи главного городского архитектора построили горку из грязи, а проект «Озёрной гривки» и вовсе не смогли воплотить в жизнь.