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В Ярославле построят огромное здание налоговой за миллиард рублей

Где его хотят разместить

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Новое здание для налоговой будет стоить около миллиарда рублей&nbsp;

Новое здание для налоговой будет стоить около миллиарда рублей 

В Ярославле хотят построить здание для размещения налоговых инспекций. Федеральная налоговая служба готова потратить на это 1 миллиард 193 миллиона 430 тысяч рублей.

Возвести здание для налоговой собираются в Дзержинском районе на Тутаевском шоссе, в районе посёлка Скобыкино.

— Дата окончания выполнения работ по контракту — до 25 декабря 2022 года, — сообщается в документации на портале Госзакупок, где ищут подрядчика, кто возьмётся за строительство.

Вокруг нового здания также благоустроят территорию, располагаться налоговая будет в 300 метрах от Волги.

Место на Тутаевском шоссе, где собираются начать строительство&nbsp;

Место на Тутаевском шоссе, где собираются начать строительство 

Перед зданием (ближе к шоссе) будет расположена большая парковка на 140 квадратных метров, на территории разместится собственная котельная, а сразу за территорией налоговой запланировано строительство спортивной базы. Под застройку вырубят небольшую берёзовую рощу, которая растёт в этом месте.

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