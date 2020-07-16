В Ярославле построят огромное здание налоговой за миллиард рублей

В Ярославле хотят построить здание для размещения налоговых инспекций. Федеральная налоговая служба готова потратить на это 1 миллиард 193 миллиона 430 тысяч рублей.

Возвести здание для налоговой собираются в Дзержинском районе на Тутаевском шоссе, в районе посёлка Скобыкино.

— Дата окончания выполнения работ по контракту — до 25 декабря 2022 года, — сообщается в документации на портале Госзакупок, где ищут подрядчика, кто возьмётся за строительство.



Вокруг нового здания также благоустроят территорию, располагаться налоговая будет в 300 метрах от Волги.