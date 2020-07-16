Драка водителей маршруток и гибель ребёнка: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Привет, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли в Ярославле и области за минувшие сутки:



в Рыбинске случилась трагедия — из окна шестого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний малыш;

за сутки в Ярославской области коронавирус подтвердили ещё у 40 человек;

в центре Ярославля произошёл пожар в жилом доме — в МЧС рассказали подробности происшествия;

в Ярославской области суд вынес приговор мужчине, который с особой жесткостью убил собственную жену из-за ревности;

в Ярославле власти затеяли большой передел хозяйства городского электротранспорта — в мэрии пояснили, что задумали;

прокуратура рассказала о прошлом нового начальника «Яргортранса»;

в центре Ярославля подрались водители маршруток — очевидцы рассказали подробности инцидента;

на Ярославль вновь надвигается непогода — спасатели регионального МЧС предупредили жителей об усилении ветра и ливнях;