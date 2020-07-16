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Драка водителей маршруток и гибель ребёнка: что случилось в Ярославской области за сутки. Коротко

Публикуем главные новости региона на утро 16 июля

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За сутки случилось сразу несколько происшествий

За сутки случилось сразу несколько происшествий

Привет, друзья! В этом кратком обзоре мы собрали для вас самые значимые новости, которые произошли в Ярославле и области за минувшие сутки:

  • в Ярославле власти затеяли большой передел хозяйства городского электротранспорта — в мэрии пояснили, что задумали;

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