16 июля четверг
СЕЙЧАС +15°С
usd 70.80
eur 80.84
Тема дняАнтирекорд недели: новые данные по коронавирусу

Все новости

Все новости
Город

«Я на стороне мэрии»: ярославцы поддержали власти, заставляющие жителей ремонтировать старинный дом

Жильцы дома на улице Советской оказались в ловушке его исторического статуса

1 413
13 Обсудить

Поделиться

Здание выглядит удручающе&nbsp;

Здание выглядит удручающе 

Ярославцы высказались о ситуации с домом № 15 на улице Советской. Старинный дом с аркой разваливается много лет: осыпающаяся штукатурка, обнажившаяся кирпичная кладка. Но ещё менее завидная ситуация у жильцов этого дома, которых власти через суд хотят обязать законсервировать старинное здание.

«Дом жилой Коковцевых — Лопатиных», конец XVIII — середина XIX веков — является выявленным объектом культурного наследия с 2004 года. С 2012 года признан аварийным и подлежащим расселению до 2025 года.

Мнения жителей города относительно судьбы дома и его жителей разделились.

Вася

— Почти весь дом расселен. Ушлые жильцы одной из квартир скупили 3 комнаты в коммуналке и теперь просят за них чуть ли не 7 млн. Так что в этой истории я на стороне мэрии.

Гость

— Ну а почему бы и нет? Ответственность за имущество — это одна из прелестей приватизации... Хотели владеть недвижимостью в центре города? Надо и содержать эту недвижимость в соответствующем виде. Вопрос только в том, как быстро появится желающий скупить эту недвижимость за бесценок у счастливых обладателей «собственных квадратных метров».

Гость

— По форме — вроде бы правильно, а по факту — издевательство понаехавших чиновников над Ярославлем!

Михаил

— Я давно уже задаюсь вопросом — для чего тогда нужны управляющие компании, которые бабло только стригут с жильцов и сами ничем не занимаются?

Гостья

— Надо и в Конституцию было прописать о содержании памятников за счет граждан. Живёшь так себе тихо, и вдруг — на тебе! Оказывается, в памятнике. А вчера это был просто аварийный дом под расселение. А завтра ООН признает мировым достоянием. Вот счастье-то!

Май

— А может, не всё культурное наследие стоит сохранять? И закон подредактировать. Кладка, кирпич — собрать памятник культурному наследию, а дом снести.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

историческое зданиереконструкция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!