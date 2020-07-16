«Я на стороне мэрии»: ярославцы поддержали власти, заставляющие жителей ремонтировать старинный дом

Мнения жителей города относительно судьбы дома и его жителей разделились.

Вася

— Почти весь дом расселен. Ушлые жильцы одной из квартир скупили 3 комнаты в коммуналке и теперь просят за них чуть ли не 7 млн. Так что в этой истории я на стороне мэрии.



Гость

— Ну а почему бы и нет? Ответственность за имущество — это одна из прелестей приватизации... Хотели владеть недвижимостью в центре города? Надо и содержать эту недвижимость в соответствующем виде. Вопрос только в том, как быстро появится желающий скупить эту недвижимость за бесценок у счастливых обладателей «собственных квадратных метров».

Гость

— По форме — вроде бы правильно, а по факту — издевательство понаехавших чиновников над Ярославлем!



Михаил

— Я давно уже задаюсь вопросом — для чего тогда нужны управляющие компании, которые бабло только стригут с жильцов и сами ничем не занимаются?



Гостья

— Надо и в Конституцию было прописать о содержании памятников за счет граждан. Живёшь так себе тихо, и вдруг — на тебе! Оказывается, в памятнике. А вчера это был просто аварийный дом под расселение. А завтра ООН признает мировым достоянием. Вот счастье-то!

