«Я на стороне мэрии»: ярославцы поддержали власти, заставляющие жителей ремонтировать старинный дом

Ярославцы высказались о ситуации с домом № 15 на улице Советской. Старинный дом с аркой разваливается много лет: осыпающаяся штукатурка, обнажившаяся кирпичная кладка. Но ещё менее завидная ситуация у жильцов этого дома, которых власти через суд хотят обязать законсервировать старинное здание.
«Дом жилой Коковцевых — Лопатиных», конец XVIII — середина XIX веков — является выявленным объектом культурного наследия с 2004 года. С 2012 года признан аварийным и подлежащим расселению до 2025 года.
Мнения жителей города относительно судьбы дома и его жителей разделились.
Вася
— Почти весь дом расселен. Ушлые жильцы одной из квартир скупили
Гость
— Ну а почему бы и нет? Ответственность за имущество — это одна из прелестей приватизации... Хотели владеть недвижимостью в центре города? Надо и содержать эту недвижимость в соответствующем виде. Вопрос только в том, как быстро появится желающий скупить эту недвижимость за бесценок у счастливых обладателей «собственных квадратных метров».
Гость
— По форме — вроде бы правильно, а по факту — издевательство понаехавших чиновников над Ярославлем!
Михаил
— Я давно уже задаюсь вопросом — для чего тогда нужны управляющие компании, которые бабло только стригут с жильцов и сами ничем не занимаются?
Гостья
— Надо и в Конституцию было прописать о содержании памятников за счет граждан. Живёшь так себе тихо, и вдруг — на тебе! Оказывается, в памятнике. А вчера это был просто аварийный дом под расселение. А завтра ООН признает мировым достоянием. Вот счастье-то!
Май
— А может, не всё культурное наследие стоит сохранять? И закон подредактировать. Кладка, кирпич — собрать памятник культурному наследию, а дом снести.