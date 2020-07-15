«Была страшная ночь»: в Ярославле мастер потерял в пожаре все инструменты и произведения

Несколько дней назад ярославский пенсионер Александр Чиндаров лишился мечты. У мужчины дотла сгорела столярная мастерская на участке рядом с домом. От жара огня расплавились станки, болгарки, пилы и прочие инструменты, на которых он так умело изготавливал самые разные вещи. Пожар оказался случайностью. Ночью в мастерской вспыхнул подключенный к сети удлинитель.



Неосуществимая мечта

— Я работал строителем, всю жизнь мечтал, как выйду на пенсию и сделаю себе мастерскую. В пяти разных местах жил, делал там маленькие мастерские, но работать не приходилось из-за воспитания детей. Вышел на пенсию, только-только обустроил тут комнатку с нуля, в помещении, где раньше куры жили. Все станки перевез сюда, хотел сделать пристройку в ближайшее время, расшириться. Столько планов в голове было. Работай себе на здоровье, а нет, — рассказывает мужчина.