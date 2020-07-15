«Была страшная ночь»: в Ярославле мастер потерял в пожаре все инструменты и произведения

Несколько дней назад ярославский пенсионер Александр Чиндаров лишился мечты. У мужчины дотла сгорела столярная мастерская на участке рядом с домом. От жара огня расплавились станки, болгарки, пилы и прочие инструменты, на которых он так умело изготавливал самые разные вещи. Пожар оказался случайностью. Ночью в мастерской вспыхнул подключенный к сети удлинитель.
Неосуществимая мечта
— Я работал строителем, всю жизнь мечтал, как выйду на пенсию и сделаю себе мастерскую. В пяти разных местах жил, делал там маленькие мастерские, но работать не приходилось из-за воспитания детей. Вышел на пенсию, только-только обустроил тут комнатку с нуля, в помещении, где раньше куры жили. Все станки перевез сюда, хотел сделать пристройку в ближайшее время, расшириться. Столько планов в голове было. Работай себе на здоровье, а нет, — рассказывает мужчина.
Ночь не спал
— Спасатели МЧС сказали, что вспыхнул удлинитель. Жена у меня под утро вышла из дома и увидела дымок. До приезда спасателей хотели сами тушить, но шланг оказался коротким. В этот день моя мечта снова от меня отдалилась. Первый раз в жизни пережил и испытал на себе пожар. Страшно. Ночь не спал, — вздыхает Александр.
Сейчас мужчина вывозит на мусорку остатки инструментов и материалов.
Придётся перебраться в подвал
— Не хочу сдаваться, раскисать. Найду новое место, может, в подвале. Когда у человека есть любимое хобби — настроение хорошее. Занимаешься, тем что нравится, и сразу забываешь все обиды. Нужно стараться по-умному использовать руки и голову.
Раньше Александр Чиндаров ежедневно делал полочки, шкатулки, сосуды для вина и коньячницы. Изготовил даже несколько деревянных панно на стену.
После того как в мастерской пенсионера случился пожар, он потерял главную отраду в жизни. Мужчина почти не верит в то, что восстановление мастерской возможно. Считает, что возраст не тот, да и деньги с пенсии откладывать придется долго. Дочь Александра открыла сбор средств, материалов и оборудования. Каждый, кто хочет поучаствовать в осуществлении мечты, может сделать это тут.
И люди откликнулись. В комментариях под постом о помощи Александру начали предлагать инструменты. Чтобы он смог восстановить свою маленькую мастерскую.
— Мне иногда казалось, что в России люди злые. За эти дни я поменял свое мнение, — сказал Александр.