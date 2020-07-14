Сбежал из-за таблицы умножения: где был пропавший 7-летний мальчик, которого искали всем городом

Сегодня утром в Ярославле искали 7-летнего мальчика, который ушел из дома в центре города. Волонтеры предполагали, что ребенок может находиться в районе Бутосовского парка или в Ауре. Однако мальчик объявился неожиданно далеко от дома. Мы поговорили с волонтером «ЯрСпаса» Еленой Гусевой, которая рассказала, как проходили поиски малыша.

Ушел из дома из-за таблицы умножения

— Мальчик поссорился с мамой. Та ему пригрозила, что он будет учить весь день таблицу умножения и не пойдет гулять. Он решил, что таблица умножения в июле явно лишняя, и ушел из дома.