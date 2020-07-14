Сбежал из-за таблицы умножения: где был пропавший 7-летний мальчик, которого искали всем городом

Сегодня утром в Ярославле искали 7-летнего мальчика, который ушел из дома в центре города. Волонтеры предполагали, что ребенок может находиться в районе Бутосовского парка или в Ауре. Однако мальчик объявился неожиданно далеко от дома. Мы поговорили с волонтером «ЯрСпаса» Еленой Гусевой, которая рассказала, как проходили поиски малыша.
Ушел из дома из-за таблицы умножения
— Мальчик поссорился с мамой. Та ему пригрозила, что он будет учить весь день таблицу умножения и не пойдет гулять. Он решил, что таблица умножения в июле явно лишняя, и ушел из дома.
Пытался уехать на попутке в другой город
— Вероятно, пробирался к родне в Рыбинск, ловил машину. Но водитель оказался бдительным, вытряс из ребенка телефон мамы и позвонил.
В итоге ребенка обнаружили в Норском. Как выяснилось позже, мама мальчика отвлеклась из-за хлопот с младенцем, а все остальные домочадцы ушли на работу. В итоге женщина услышала лишь хлопок двери.
Если ребенок ушел — сразу обращайтесь в полицию
Помогло, что женщина сразу обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Как оказалось, часто родители вовремя не обращаются в полицию из-за страха, что их ребенка поставят на учет.
— Никаких санкций, штрафов и постановки на учет не будет. Это не предусмотрено российским законодательством. Очень важно обращаться в полицию своевременно, — подытожила Елена Гусева.