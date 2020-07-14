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Сбежал из-за таблицы умножения: где был пропавший 7-летний мальчик, которого искали всем городом

Сорванца помог поймать бдительный водитель

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7-летний мальчик пытался поймать попутку до Рыбинска

7-летний мальчик пытался поймать попутку до Рыбинска

Сегодня утром в Ярославле искали 7-летнего мальчика, который ушел из дома в центре города. Волонтеры предполагали, что ребенок может находиться в районе Бутосовского парка или в Ауре. Однако мальчик объявился неожиданно далеко от дома. Мы поговорили с волонтером «ЯрСпаса» Еленой Гусевой, которая рассказала, как проходили поиски малыша.

Ушел из дома из-за таблицы умножения

— Мальчик поссорился с мамой. Та ему пригрозила, что он будет учить весь день таблицу умножения и не пойдет гулять. Он решил, что таблица умножения в июле явно лишняя, и ушел из дома.

Пытался уехать на попутке в другой город

— Вероятно, пробирался к родне в Рыбинск, ловил машину. Но водитель оказался бдительным, вытряс из ребенка телефон мамы и позвонил.

В итоге ребенка обнаружили в Норском. Как выяснилось позже, мама мальчика отвлеклась из-за хлопот с младенцем, а все остальные домочадцы ушли на работу. В итоге женщина услышала лишь хлопок двери.

Если ребенок ушел — сразу обращайтесь в полицию

Помогло, что женщина сразу обратилась за помощью в полицию и к волонтерам. Как оказалось, часто родители вовремя не обращаются в полицию из-за страха, что их ребенка поставят на учет.

— Никаких санкций, штрафов и постановки на учет не будет. Это не предусмотрено российским законодательством. Очень важно обращаться в полицию своевременно, — подытожила Елена Гусева.

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