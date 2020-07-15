COVID-расследование и провал после дождя: что произошло в Ярославле за сутки. Коротко

Друзья, привет! Мы позаботились о тех, кто пропустил вчерашние новости, и публикуем компактную подборку: всё самое интересное и важное за сутки — в одном материале:
- в Переславле началось расследование из-за смерти двух медсестёр от коронавируса;
- власти подают в суд на жильцов разваливающегося старинного дома в центре Ярославля;
- под Ярославлем 28-летний парень на «Рено» сбил насмерть пенсионерку;
- бывший директор «Яргорэлектротранса» избежал уголовного дела. Снова;
- экс-заму мэра Ярославля, которого обвиняют в получении взятки, продлили арест;
- власти Ярославля разрешили открыться бассейнам. Как они будут работать;
- трогательная история про слишком любопытного котика — спасатели вызволили его из беды;
- в ярославском дворе после дождя образовался огромный провал. Фото;
- в аварии с такси на Московском проспекте пострадали четыре человека. Видео с места ДТП.