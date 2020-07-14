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Немного подогреют: в Ярославле капитально отремонтируют спорткомплекс «Лазурный»

Аукцион на создание проекта ремонта появился на Госзакупках

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Проект ремонта почти готов

Проект ремонта почти готов

Власти Ярославля собираются капитально отремонтировать спорткомплекс «Лазурный». В начале года на сайте Госзакупок появился аукцион на создание проектной документации для предстоящего ремонта. За ее создание мэрия города заплатила два с половиной миллиона рублей.

Проект должен включать в себя ремонт систем электроснабжения, водоснабжения и водоподготовки, водоотведения, отопления, вентиляции, чаши бассейна, полов вокруг чаши, ограждающих конструкций здания и помещений душевых.

— При ремонте полов учесть систему подогрева поверхности пола по всему периметру чаши бассейна, — говорится в тексте закупки.

В мэрии рассказали, что сделано уже сейчас.

— Сделан ремонт чаши бассейна и помещений спортивного комплекса. Очистили и заменили теплообменники, подающие задвижки, заменили трубы на холодном водоводе, очистили вентиляционные системы и перебрали двигатели, — рассказали в пресс-службе мэрии.

Плюс ремонтируют лестницы, трибуны, раздевалки.

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Ярославльбассейн
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