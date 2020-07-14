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Тема дняЯрославль затопило: фоторепортаж

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ДТП со скорой и пожар в центре города: что произошло в Ярославле за сутки. Коротко

Новости, актуальные к утру 14 июля

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Усиленно поработать пришлось многим спецслужбам

Усиленно поработать пришлось многим спецслужбам

Доброе утро, друзья! Для тех, кто пропустил вчерашние новости, публикуем короткий обзор — всё самое главное в Ярославле и области, актуальное к утру 14 июля:

  • в Ярославле скорая с ребёнком угодила в ДТП. Водитель легковушки проигнорировал мигалку спецавтомобиля. Видео;
  • из горящего здания в центре Ярославля эвакуировали 25 человек. Подробности;

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