ДТП со скорой и пожар в центре города: что произошло в Ярославле за сутки. Коротко

Доброе утро, друзья! Для тех, кто пропустил вчерашние новости, публикуем короткий обзор — всё самое главное в Ярославле и области, актуальное к утру 14 июля:

в Ярославле скорая с ребёнком угодила в ДТП. Водитель легковушки проигнорировал мигалку спецавтомобиля. Видео;

узнав, что у погибшей в ДТП девушки-байкера осталась в Ярославле мама, мотосообщество решило помочь — собирают помощь женщине, потерявшей дочь;

в Ярославской области выявлены новые случаи заболевания коронавирусом;

ученые рассказали, когда будет готова вакцина от коронавируса;

в пруду старинного парка в Ярославле запретили купаться. Опять нашли всякую гадость в воде;

из горящего здания в центре Ярославля эвакуировали 25 человек. Подробности;

спасателям пришлось провести целую операцию, чтобы вызволить с балкона маму, которую там заперла маленькая дочка;

в Москве у СИЗО «Лефортово» задержали журналистку из Ярославля. Она пожаловалась на «пыточные условия» в автозаке;