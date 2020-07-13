Смертельные ДТП с байками, новые случаи COVID-19: что случилось в Ярославской области за выходные. Коротко

Доброе утро, друзья! Для тех, кто отдыхал и не следил за новостями, собрали самое важное, что случилось в Ярославской области за выходные. Коротко:
- 11 июля в Ярославской области выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом;
- несмотря на то что масочный режим в области не отменяли, многие ярославцы пренебрегают средствами защиты себя и окружающих;
- на трассе погибла девушка-байкер из Ярославля. Ксения Никитина ехала, снимая колонну мотоциклистов, и врезалась в трактор. Девушка уже попадала в серьёзную аварию;
- ещё одно смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Рыбинске. Известный в городе фотограф на байке сбил пару пешеходов. Пешеходы и водитель скончались на месте, пассажира мотоцикла в тяжёлом состоянии увезли в больницу;
- под суд пойдёт банда из четырёх человек, которые устроили резню в большесельском кафе;
- 12 июля в Ярославской области выявили ещё 37 новых случаев заражения COVID-19;
- бессменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич побывал в Ростове и Переславле. Музыкант поделился своим впечатлением.