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Смертельные ДТП с байками, новые случаи COVID-19: что случилось в Ярославской области за выходные. Коротко

Последние новости, актуальные на утро 13 июля

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Коротко о самых важных новостях прошедших выходных

Коротко о самых важных новостях прошедших выходных

Доброе утро, друзья! Для тех, кто отдыхал и не следил за новостями, собрали самое важное, что случилось в Ярославской области за выходные. Коротко:

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