Фотограф из Ярославской области снял комету NEOWISE

Специалисты говорят, что это самая яркая за последние 7 лет комета.

— На минимальном к Земле расстоянии она будет 23 июля, но уже сейчас комету можно попытаться найти на небе невооружённым глазом, — рассказали в культурно-просветительском центре имени Терешковой. — Она видна на фоне сумеречного сегмента неба, в северо-восточной части низко над горизонтом. С 10 июля до начала августа её можно будет наблюдать на протяжении всей ночи. Да и сами ночи становятся всё темнее, условия будут ещё лучше, но и комета NEOWISE постепенно будет терять свою яркость, отдаляясь от Солнца, чтобы вновь вернуться через 7125 лет.