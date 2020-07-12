Фотограф из Ярославской области снял комету NEOWISE

Сейчас в ночном небе можно увидеть комету C/2020 F3 (NEOWISE). Её уже успел снять рыбинский фотограф Владимир Фролов.
— Комета NEOWISE, как она выглядит на исходе белых ночей, — написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» Владимир. — Пока у нас её трудно рассмотреть даже в ясную погоду, если точно не знать, где она находится. Скоро ночи станут темнее, условия видимости улучшатся, и комета поднимется повыше, но проблема в том, что она удаляется, и, естественно, её яркость будет уменьшаться.
Специалисты говорят, что это самая яркая за последние 7 лет комета.
— На минимальном к Земле расстоянии она будет 23 июля, но уже сейчас комету можно попытаться найти на небе невооружённым глазом, — рассказали в культурно-просветительском центре имени Терешковой. — Она видна на фоне сумеречного сегмента неба, в северо-восточной части низко над горизонтом. С 10 июля до начала августа её можно будет наблюдать на протяжении всей ночи. Да и сами ночи становятся всё темнее, условия будут ещё лучше, но и комета NEOWISE постепенно будет терять свою яркость, отдаляясь от Солнца, чтобы вновь вернуться через 7125 лет.