«Наименьшая за сто лет смертность и рождаемость»: в Ярославской области убывает население

Специалисты Ярстата проанализировали демографическую ситуацию в регионе и пришли к выводу, что население области сокращается.
— Демографическая ситуация последних четырёх лет в области характеризуется тенденцией к сокращению численности проживающего на ее территории населения, — рассказали статистики. — На 1 января 2020 года число жителей региона составило 1 миллион 253 тысяч 400 человек, из которых 1 миллион 22 тысячи 700 человек проживали в городской местности и 230 тысяч 700 человек — в сельской. За 2019 г. число жителей региона уменьшилось на 6,1 тысячи человек, миграционный прирост лишь на 14 процентов смог компенсировать естественные потери населения.
В прошлом году превышение числа умерших над числом родившихся увеличилось. Если в 2018 году эта разница была 6500 человек, то в 2019 — уже 7200.
— Причиной негативной динамики воспроизводства населения является продолжающееся уже более трёх лет сокращение рождаемости, — говорят в Ярстате. — За последний год малышей родилось на 9,8 процента меньше, чем в предыдущем. Даже снижение числа умерших на 2,3 процента не смогло нивелировать увеличение естественной убыли. В 2019 г. зафиксировано 18 418 случаев смерти — на 436 человек меньше, чем в предшествующем году — наименьший показатель в текущем столетии.
В прошлом году люди реже умирали от болезней эндокринной системы, от инфекционных болезней, от отравлений и травм, от новообразований, но возросло количество смертей от болезней органов дыхания, пищеварения и системы кровообращения.
— За 2019 год родилось 11 172 малыша — на 1214 новорождённых меньше, чем в предшествующем году — это самый низкий показатель за последние девятнадцать лет, при этом больше чем у половины рожавших женщин не по одному ребёнку, — сказали в Ярстате. — Материнство продолжает становиться все более осознанным. 54% женщин, родивших в прошлом году, старше 30 лет. Средний возраст матери при рождении ребенка постоянно увеличивается и составляет сейчас 29 лет. В прошедшем году 21 процент всех появившихся на свет малышей, или 2,3 тысячи детей, родились у матерей, не состоявших в зарегистрированном браке. Это на 4 процента больше, чем в 2018 году. Только чуть более половины из них были признаны отцами.
Если рождаемость в регионе падает, то миграционный прирост, наоборот, увеличивается. В 2019 году по сравнению с 2018 он стал в 2,6 раза больше.
— Область пополнялась мигрантами как из других российских регионов, так и из зарубежных стран, — рассказали статистики. — Самый большой приток российских мигрантов по-прежнему отмечается из Архангельской области, Республики Коми, Костромской, Вологодской и Мурманской областей — 1,9 тысячи человек. Как и прежде, существенный отток жителей региона продолжался в Московскую область, в Москву и Санкт-Петербург и Ленинградскую область — в сумме 1,7 тысячи человек. Среди зарубежных государств основными источниками пополнения населения Ярославской области в 2019 году были Таджикистан, Армения, Киргизия и Азербайджан — 600 человек.