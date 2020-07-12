«Наименьшая за сто лет смертность и рождаемость»: в Ярославской области убывает население

В прошлом году превышение числа умерших над числом родившихся увеличилось. Если в 2018 году эта разница была 6500 человек, то в 2019 — уже 7200.



— Причиной негативной динамики воспроизводства населения является продолжающееся уже более трёх лет сокращение рождаемости, — говорят в Ярстате. — За последний год малышей родилось на 9,8 процента меньше, чем в предыдущем. Даже снижение числа умерших на 2,3 процента не смогло нивелировать увеличение естественной убыли. В 2019 г. зафиксировано 18 418 случаев смерти — на 436 человек меньше, чем в предшествующем году — наименьший показатель в текущем столетии.



В прошлом году люди реже умирали от болезней эндокринной системы, от инфекционных болезней, от отравлений и травм, от новообразований, но возросло количество смертей от болезней органов дыхания, пищеварения и системы кровообращения.



— За 2019 год родилось 11 172 малыша — на 1214 новорождённых меньше, чем в предшествующем году — это самый низкий показатель за последние девятнадцать лет, при этом больше чем у половины рожавших женщин не по одному ребёнку, — сказали в Ярстате. — Материнство продолжает становиться все более осознанным. 54% женщин, родивших в прошлом году, старше 30 лет. Средний возраст матери при рождении ребенка постоянно увеличивается и составляет сейчас 29 лет. В прошедшем году 21 процент всех появившихся на свет малышей, или 2,3 тысячи детей, родились у матерей, не состоявших в зарегистрированном браке. Это на 4 процента больше, чем в 2018 году. Только чуть более половины из них были признаны отцами.

